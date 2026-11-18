PONTIANAK POST – Cumi-cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain digoreng tepung atau dimasak dengan saus tiram, cumi juga nikmat diolah dengan perpaduan rasa asam, manis, dan pedas.

Salah satu menu yang bisa dicoba adalah cumi asam manis pedas. Hidangan ini menggunakan bahan dan bumbu sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Perpaduan saus sambal, saus tomat, dan kecap manis menghasilkan cita rasa yang kuat tanpa memerlukan banyak rempah.

Advertisement Resep yang dibagikan Maharisa Putri Amanda melalui Cookpad ini bisa menjadi inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan-Bahan Cumi Asam Manis Pedas

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, siapkan bahan-bahan berikut:

250 gram cumi

Setengah buah bawang bombay

1 siung bawang putih

Setengah sendok teh lada bubuk

6 sendok makan saus sambal

1 sendok makan saus tomat

1 sendok teh kecap manis

Sejumput garam

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Cumi Asam Manis Pedas

Pertama, bersihkan cumi dan buang bagian tinta serta kotoran di dalamnya. Potong cumi sesuai selera, kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan.

Selanjutnya, iris bawang bombay dan bawang putih. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis kedua bahan tersebut hingga harum.

Setelah bawang mengeluarkan aroma harum, masukkan saus sambal, saus tomat, kecap manis, dan lada bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

Masukkan potongan cumi ke dalam wajan. Aduk kembali hingga cumi terbalut bumbu secara merata.

Masak cumi sekitar 10 menit atau hingga matang. Hindari memasak terlalu lama karena dapat membuat tekstur cumi menjadi alot.