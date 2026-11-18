PONTIANAK POST – Ingin menyajikan hidangan seafood yang praktis sekaligus dilengkapi sayuran? Oseng cumi udang bokcoy bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menarik untuk dicoba.

Perpaduan cumi, udang, bokcoy, dan tempe menghadirkan hidangan dengan bahan yang cukup beragam dalam satu sajian. Rasanya semakin kaya berkat penggunaan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, serta sejumlah bumbu pelengkap.

Advertisement Resep ini dibagikan Rahimi Castleville melalui Cookpad. Dalam keterangannya, ia menyebut hidangan tersebut cocok bagi pencinta seafood yang ingin memasak menu sederhana dengan sayuran sekaligus.

Bahan Oseng Cumi Udang Bokcoy

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, bahan yang perlu disiapkan cukup mudah ditemukan di pasaran. Resep tersebut menghasilkan sekitar tiga porsi dengan waktu memasak yang dicantumkan sekitar tujuh menit.

Berikut bahan-bahannya:

150 gram udang

150 gram cumi

1 ikat bokcoy

1 papan tempe

Cabai merah secukupnya

Cabai hijau secukupnya

2 buah tomat

1 sendok makan kecap kental manis

1 sendok makan saus raja rasa

1 sendok makan gula

¼ sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur

5 butir bawang merah

3 siung bawang putih

Cara Membuat Oseng Cumi Udang Bokcoy

Langkah pertama, haluskan atau cincang bawang merah dan bawang putih. Potong tempe menjadi bagian kecil, kemudian goreng hingga matang.

Panaskan minyak dan tumis bawang merah serta bawang putih sampai harum. Setelah itu, masukkan irisan cabai merah, cabai hijau, dan tomat. Aduk sebentar hingga bumbu tercampur.

Berikutnya, masukkan udang dan cumi. Tambahkan kecap kental manis, saus raja rasa, gula, serta garam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu.

Setelah itu, masukkan bokcoy dan tempe goreng. Aduk kembali, kemudian koreksi rasa sesuai selera.