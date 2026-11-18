PONTIANAK POST – Cumi goreng tepung menjadi salah satu olahan seafood yang banyak disukai karena memiliki tekstur renyah dengan cita rasa gurih. Menu ini juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana tanpa membutuhkan banyak bumbu.

Salah satu variasi yang bisa dicoba adalah cumi crispy homemade. Proses pembuatannya cukup praktis, mulai dari menyiapkan cumi, membuat adonan tepung basah dan kering, hingga menggorengnya dalam minyak panas.

Advertisement Resep yang dibagikan Ani Brilian melalui Cookpad ini menggunakan 250 gram cumi sebagai bahan utama. Bumbu yang diperlukan juga relatif sederhana, yakni garam, kaldu, ketumbar bubuk, air, dan tepung crispy homemade.

Bahan Membuat Cumi Crispy

Advertisement Untuk membuat cumi crispy, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

250 gram cumi

Minyak goreng secukupnya

Tepung crispy homemade secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Ketumbar bubuk secukupnya

Air secukupnya

Penggunaan tepung crispy homemade menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan lapisan luar cumi yang renyah. Bumbu garam, kaldu, dan ketumbar juga memberikan tambahan rasa gurih.

Cara Membuat Cumi Crispy

Langkah pertama, siapkan seluruh bahan yang diperlukan. Bersihkan cumi, buang bagian dalamnya, kemudian potong sesuai selera. Tiriskan agar tidak terlalu banyak mengandung air.

Berikutnya, buat adonan basah dengan mengambil sekitar tiga setengah sendok makan tepung crispy. Tambahkan garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, dan air secara perlahan.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan. Setelah itu, masukkan potongan cumi ke dalam adonan basah sampai seluruh permukaannya terbalut.

Selanjutnya, pindahkan cumi ke dalam tepung crispy kering. Remas perlahan atau gulingkan hingga tepung menempel merata pada seluruh bagian cumi.