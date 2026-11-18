PONTIANAK POST – Cumi tidak hanya lezat diolah menjadi tumisan atau hidangan berkuah. Seafood ini juga bisa disajikan dengan cara digoreng tepung hingga renyah, kemudian dibalut saus pedas manis yang gurih.

Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah cumi crispy pedas manis. Perpaduan tekstur renyah dengan saus berbumbu membuat hidangan ini cocok menjadi variasi lauk untuk keluarga.

Advertisement Resep yang dibagikan Mama Kafa melalui Cookpad ini menggunakan 250 gram cumi-cumi. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dan menghasilkan satu hingga dua porsi.

Bahan Cumi Crispy Pedas Manis

Advertisement Untuk membuat hidangan ini, bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup sederhana.

Bahan utama:

250 gram cumi-cumi

Setengah buah jeruk nipis

Minyak goreng secukupnya

Bahan baluran:

15 sendok makan tepung terigu

2 sendok makan tepung maizena

1 sendok teh garam

1 sendok teh lada bubuk

1 sendok teh kaldu jamur

Setengah sendok teh bawang putih bubuk

Bahan celupan:

9 sendok makan air

1 sendok makan bahan baluran

Bahan saus:

6 siung bawang merah, iris

3 siung bawang putih, iris

5 sendok makan saus pedas

1 sendok teh gula pasir

Seperempat sendok teh garam

50 mililiter air

Cara Membuat Cumi Crispy

Langkah pertama, bersihkan cumi dengan membuang kulit dan bagian dalamnya. Potong sesuai selera, kemudian cuci hingga bersih.