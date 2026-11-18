Resep Cumi Crispy Pedas Manis, Renyah di Luar dan Gurih Berbumbu, Cocok Jadi Lauk Favorit Anak
PONTIANAK POST – Cumi tidak hanya lezat diolah menjadi tumisan atau hidangan berkuah. Seafood ini juga bisa disajikan dengan cara digoreng tepung hingga renyah, kemudian dibalut saus pedas manis yang gurih.
Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah cumi crispy pedas manis. Perpaduan tekstur renyah dengan saus berbumbu membuat hidangan ini cocok menjadi variasi lauk untuk keluarga.
Resep yang dibagikan Mama Kafa melalui Cookpad ini menggunakan 250 gram cumi-cumi. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dan menghasilkan satu hingga dua porsi.
Bahan Cumi Crispy Pedas Manis
Untuk membuat hidangan ini, bahan-bahan yang perlu disiapkan cukup sederhana.
Bahan utama:
- 250 gram cumi-cumi
- Setengah buah jeruk nipis
- Minyak goreng secukupnya
Bahan baluran:
- 15 sendok makan tepung terigu
- 2 sendok makan tepung maizena
- 1 sendok teh garam
- 1 sendok teh lada bubuk
- 1 sendok teh kaldu jamur
- Setengah sendok teh bawang putih bubuk
Bahan celupan:
- 9 sendok makan air
- 1 sendok makan bahan baluran
Bahan saus:
- 6 siung bawang merah, iris
- 3 siung bawang putih, iris
- 5 sendok makan saus pedas
- 1 sendok teh gula pasir
- Seperempat sendok teh garam
- 50 mililiter air
Cara Membuat Cumi Crispy
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Langkah pertama, bersihkan cumi dengan membuang kulit dan bagian dalamnya. Potong sesuai selera, kemudian cuci hingga bersih.