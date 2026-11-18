PONTIANAK POST – Mengonsumsi sayuran setiap hari merupakan salah satu kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain kaya serat, sayuran juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan zat gizi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi tubuh.

Namun, sebagian orang terkadang merasa bosan dengan menu sayur yang itu-itu saja. Padahal, ada banyak jenis olahan sayur yang bisa menjadi pilihan untuk melengkapi hidangan keluarga.

Advertisement Mulai dari sayuran berkuah bening, tumisan, sup, hingga olahan berbumbu santan, setiap menu menawarkan kombinasi bahan dan cita rasa berbeda.

Dilansir dari Halodoc melalui artikel 10 Resep Sayur Praktis yang Enak dan Menyehatkan di Rumah, terdapat sejumlah pilihan hidangan sayur yang dapat menjadi inspirasi menu sehari-hari.

Advertisement Berikut 10 jenis olahan sayur yang bisa dimasukkan dalam daftar menu keluarga.

1. Sayur Bening Bayam

Sayur bening bayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang cukup populer. Menu ini menggunakan bayam sebagai bahan utama yang dikenal mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, serta mineral seperti zat besi.

Biasanya, sayur bening bayam juga dilengkapi jagung untuk menambah variasi bahan dan cita rasa. Hidangan berkuah ringan ini cocok menjadi pelengkap menu makan siang maupun malam.

2. Tumis Kangkung

Kangkung merupakan sayuran hijau yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Sayuran ini mengandung serat, vitamin A, vitamin C, dan sejumlah mineral.

Tumis kangkung menjadi salah satu olahan sederhana yang banyak disukai. Bahan utamanya berupa kangkung segar dengan tambahan bawang merah, bawang putih, serta bumbu pelengkap.