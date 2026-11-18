PONTIANAK POST – Sayur bening bayam menjadi salah satu menu rumahan yang praktis, sederhana, dan menyegarkan. Tidak hanya mengandalkan bayam, hidangan berkuah ini juga bisa dikombinasikan dengan gambas atau oyong serta wortel untuk menambah variasi rasa dan kandungan nutrisi.

Perpaduan ketiga sayuran tersebut menghasilkan hidangan dengan warna menarik. Bayam memberikan cita rasa khas sayuran hijau, gambas memiliki tekstur lembut, sedangkan wortel menghadirkan rasa manis alami.

Advertisement Menu ini cocok disajikan sebagai pelengkap makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Kuahnya yang ringan juga membuat sayur bening mudah dipadukan dengan berbagai lauk, seperti ikan goreng, tempe, tahu, maupun ayam.

Bayam dikenal sebagai sumber vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, dan sejumlah mineral. Sementara itu, wortel mengandung beta-karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Gambas atau oyong juga mengandung air, serat, serta sejumlah vitamin dan mineral.

Advertisement Salah satu inspirasi menu ini dibagikan Maria Ulfa Arifin Dvm melalui Cookpad dengan nama resep Sayur Bening Kunci Bayam, Gambas, Wortel Segar. Resep yang diunggah pada 11 Februari 2020 tersebut menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan.

Bahan-Bahan Sayur Bening Bayam

Untuk membuat hidangan ini, bahan utama yang perlu disiapkan antara lain:

3 ikat kecil bayam

1 buah wortel

1 buah gambas atau oyong

2 siung bawang merah

1 siung bawang putih

Kunci secukupnya

1 buah tomat

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Kunci merupakan rimpang aromatik yang sering digunakan sebagai bumbu sayur bening. Aromanya memberikan karakter khas pada kuah sehingga terasa lebih segar.

Cara Membuat Sayur Bening Bayam Gambas

Proses pembuatan sayur bening ini cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bumbu.

Pertama, siapkan bayam dengan membuang bagian akar dan memilih daun serta batang yang masih segar. Cuci bersih, kemudian tiriskan.