PONTIANAK POST – Bubbor Paddas merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat, yang memiliki cita rasa unik. Berbeda dari bubur pada umumnya, hidangan ini dibuat menggunakan beras tumbuk, kelapa parut, aneka sayuran, serta rempah-rempah.

Bubur berwarna kehijauan ini juga dilengkapi daging sapi, ubi merah, daun kesum, pakis, kangkung, hingga taoge. Sebagai pelengkap, Bubbor Paddas disajikan dengan taburan ikan teri goreng, kacang tanah, dan bawang goreng.

Advertisement Mengutip resep yang dipublikasikan Indonesia Kaya, Bubbor Paddas dapat dibuat sendiri di rumah dengan sejumlah bahan yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Bahan-Bahan Bubbor Paddas

Advertisement Bahan utama:

200 gram beras, cuci bersih

100 gram kelapa parut

½ sendok teh merica hitam bubuk

1 sendok makan ketumbar bubuk

1 sendok teh jintan bubuk

1 sendok teh adas manis bubuk

1,5 liter kaldu daging sapi

3 sendok makan minyak goreng

2 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

2 cm lengkuas, memarkan

5 buah cabai merah, iris

200 gram daging sapi rebus, potong dadu

150 gram ubi merah, potong dadu

1 lembar daun kunyit, iris tipis

1 ikat daun kesum

100 gram pucuk pakis

100 gram kacang panjang

50 gram kangkung

50 gram taoge

Bumbu halus:

8 buah bawang merah

5 siung bawang putih

2 sendok teh garam

Bahan taburan:

3 sendok makan ikan teri goreng

2 sendok makan kacang tanah goreng

2 sendok makan bawang goreng

Bahan pelengkap:

Sambal cabai rawit

Kecap manis

Lemon cui atau jeruk limau

Cara Membuat Bubbor Paddas

1. Sangrai beras dan kelapa

Sangrai beras dan kelapa parut secara terpisah hingga berwarna kecokelatan. Angkat, kemudian tumbuk beras hingga pecah dan gerus kelapa sangrai sampai halus.