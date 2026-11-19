Penasaran Kuliner Khas Sambas Kalbar? Ini Resep Bubbor Paddas Lengkap dan Cara Membuatnya
PONTIANAK POST – Bubbor Paddas merupakan kuliner tradisional khas masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat, yang memiliki cita rasa unik. Berbeda dari bubur pada umumnya, hidangan ini dibuat menggunakan beras tumbuk, kelapa parut, aneka sayuran, serta rempah-rempah.
Bubur berwarna kehijauan ini juga dilengkapi daging sapi, ubi merah, daun kesum, pakis, kangkung, hingga taoge. Sebagai pelengkap, Bubbor Paddas disajikan dengan taburan ikan teri goreng, kacang tanah, dan bawang goreng.
Mengutip resep yang dipublikasikan Indonesia Kaya, Bubbor Paddas dapat dibuat sendiri di rumah dengan sejumlah bahan yang mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.
Bahan-Bahan Bubbor Paddas
Bahan utama:
- 200 gram beras, cuci bersih
- 100 gram kelapa parut
- ½ sendok teh merica hitam bubuk
- 1 sendok makan ketumbar bubuk
- 1 sendok teh jintan bubuk
- 1 sendok teh adas manis bubuk
- 1,5 liter kaldu daging sapi
- 3 sendok makan minyak goreng
- 2 lembar daun salam
- 1 batang serai, memarkan
- 2 cm lengkuas, memarkan
- 5 buah cabai merah, iris
- 200 gram daging sapi rebus, potong dadu
- 150 gram ubi merah, potong dadu
- 1 lembar daun kunyit, iris tipis
- 1 ikat daun kesum
- 100 gram pucuk pakis
- 100 gram kacang panjang
- 50 gram kangkung
- 50 gram taoge
Bumbu halus:
- 8 buah bawang merah
- 5 siung bawang putih
- 2 sendok teh garam
Bahan taburan:
- 3 sendok makan ikan teri goreng
- 2 sendok makan kacang tanah goreng
- 2 sendok makan bawang goreng
Bahan pelengkap:
- Sambal cabai rawit
- Kecap manis
- Lemon cui atau jeruk limau
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Cara Membuat Bubbor Paddas
1. Sangrai beras dan kelapa
Sangrai beras dan kelapa parut secara terpisah hingga berwarna kecokelatan. Angkat, kemudian tumbuk beras hingga pecah dan gerus kelapa sangrai sampai halus.