PONTIANAK POST – Kroket menjadi salah satu camilan gurih yang cocok disajikan sebagai teman minum teh maupun hidangan untuk keluarga. Jika biasanya kroket dibuat dengan isian kentang dan sayuran, kroket Belanda menawarkan sensasi berbeda melalui isian ragout ayam yang lembut, dipadukan dengan keju dan jamur.

Resep Kroket Belanda ala Devina Hermawan ini bisa menjadi inspirasi bagi pencinta camilan rumahan yang ingin mencoba sajian bercita rasa gurih dan creamy.

Advertisement Dikutip dari Cookpad, resep yang dibagikan Devina Hermawan pada 25 Juli 2022 tersebut menghasilkan sekitar 23-25 buah kroket.

Keistimewaan kroket ini terletak pada adonan ragout yang dibuat menggunakan kaldu ayam, susu cair, mentega, serta bumbu seperti pala, mustard, merica, dan thyme.

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Untuk membuatnya, bahan utama yang diperlukan antara lain 500 gram paha ayam filet, dua siung bawang putih, satu buah bawang bombai, tiga batang seledri, serta dua lembar bay leaf.

Ayam terlebih dahulu direbus bersama bawang putih, bawang bombai, seledri, dan bay leaf menggunakan satu liter air. Proses perebusan dilakukan selama 45-60 menit dengan api kecil agar menghasilkan kaldu yang gurih.

Setelah matang, kaldu disaring dan daging ayam disuwir menggunakan garpu.

Tahap berikutnya adalah membuat adonan ragout. Panaskan mentega tawar, kemudian masukkan tepung terigu. Aduk menggunakan api sedang cenderung kecil hingga tercampur rata dan mengeluarkan aroma harum.

Tambahkan merica dan pala bubuk, kemudian tuangkan kaldu ayam sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masukkan susu cair dan aduk kembali hingga tercampur.