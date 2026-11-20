PONTIANAK POST – Tumis kangkung menjadi salah satu menu sayuran rumahan yang mudah dibuat dan banyak disukai. Namun, memasak kangkung ternyata tidak boleh sembarangan. Jika terlalu lama berada di atas api, sayuran ini bisa berubah kehitaman, kehilangan warna hijaunya, bahkan menjadi terlalu lembek.

Padahal, ada beberapa trik sederhana yang bisa dilakukan agar kangkung tetap hijau segar, empuk, dan tidak kehilangan tekstur renyahnya. Salah satunya dengan memperhatikan durasi memasak hingga pemilihan bumbu yang digunakan.

Advertisement Dikutip dari Fimela, ada sejumlah cara memasak kangkung agar hasilnya tetap menarik dan menggugah selera. Tekniknya pun cukup mudah diterapkan di dapur rumah.

1. Rebus Kangkung Setengah Matang

Advertisement Salah satu cara menjaga warna hijau kangkung adalah merebusnya sebentar sebelum ditumis atau dikenal dengan teknik blanching.

Caranya, masukkan kangkung ke dalam air mendidih selama 30-60 detik. Setelah itu, segera angkat dan celupkan ke dalam air es untuk menghentikan proses pemasakan.

Tiriskan kangkung hingga airnya berkurang sebelum melanjutkan ke tahap penumisan.

Teknik ini membantu mempertahankan warna hijau sayuran sehingga tidak mudah berubah kehitaman ketika dimasak kembali.

2. Pisahkan Batang dan Daun Kangkung

Batang dan daun kangkung memiliki tekstur berbeda. Batangnya cenderung lebih keras sehingga membutuhkan waktu memasak lebih lama dibandingkan daunnya.

Karena itu, sebaiknya pisahkan batang dan daun sebelum mulai menumis.