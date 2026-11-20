PONTIANAK POST – Tumis kangkung menjadi salah satu menu sayuran rumahan yang praktis dan mudah dibuat. Agar tidak bosan dengan olahan yang itu-itu saja, kangkung bisa dimasak menggunakan belacan atau terasi untuk menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma khas.

Kreasi tumis kangkung belacan ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Perpaduan bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi memberikan sensasi pedas gurih yang membuat menu sederhana terasa lebih istimewa.

Advertisement Dikutip dari KapanLagi.com, resep tumis kangkung belacan menggunakan dua ikat kangkung atau sekitar 500 gram sebagai bahan utama.

Bumbu yang disiapkan meliputi lima siung bawang merah, tiga siung bawang putih, dua cabai merah besar, lima cabai rawit sesuai selera, satu sendok makan belacan atau terasi bakar, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk.

Advertisement Untuk memasaknya, kangkung terlebih dahulu dicuci bersih, kemudian dipotong sepanjang sekitar lima sentimeter dan ditiriskan.

Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan belacan atau terasi bakar bersama cabai, kemudian aduk sampai bumbu tercampur rata.

Masak dengan Api Besar

Setelah bumbu harum, masukkan kangkung bersama sekitar 50 mililiter air. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk sesuai takaran.

Masak menggunakan api besar sambil terus diaduk hingga kangkung layu. Proses ini membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat menit.

Setelah matang, koreksi rasa sebelum diangkat dan disajikan.