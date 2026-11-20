PONTIANAK POST – Kangkung tidak selalu harus diolah menjadi tumisan. Sayuran hijau ini juga bisa disajikan dengan cara direbus kemudian disiram sambal pedas seperti plecing kangkung, salah satu hidangan khas Lombok yang dikenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan segar.

Plecing kangkung bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan bercita rasa pedas. Berbeda dari tumisan pada umumnya, hidangan ini mengandalkan kesegaran kangkung rebus dan sambal tomat sebagai pelengkap utama.

Advertisement Dikutip dari KapanLagi.com, plecing kangkung dibuat menggunakan dua ikat kangkung atau sekitar 500 gram.

Bahan sambalnya terdiri dari enam cabai merah keriting, empat cabai rawit merah, tiga siung bawang putih, dua tomat merah berukuran besar, dua sentimeter terasi bakar, dua buah jeruk limau, garam, dan gula pasir.

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Cara membuat plecing kangkung cukup sederhana. Pertama, rebus kangkung dalam air mendidih selama sekitar tiga menit. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

Selanjutnya, siapkan sambal dengan mengulek cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, dan terasi hingga halus.

Masukkan tomat merah, kemudian ulek kembali secara kasar agar teksturnya masih terasa.

Tambahkan garam dan gula pasir sesuai takaran. Terakhir, berikan perasan jeruk limau untuk menghasilkan aroma dan rasa segar.

Setelah sambal selesai dibuat, tata kangkung rebus di atas piring, kemudian siram dengan sambal yang telah disiapkan.