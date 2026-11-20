PONTIANAK POST – Kangkung biasanya diolah menjadi tumisan atau sayuran berkuah untuk menu makan sehari-hari. Namun, sayuran hijau ini ternyata juga bisa dikreasikan menjadi camilan renyah dengan cara dibalut adonan tepung kemudian digoreng hingga keemasan.

Olahan kangkung krispi bisa menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin mencoba cara berbeda menikmati sayuran. Teksturnya yang garing membuat kangkung tidak hanya cocok sebagai lauk pendamping, tetapi juga bisa disantap sebagai camilan.

Advertisement Dikutip dari KapanLagi.com, resep kangkung krispi menggunakan satu ikat kangkung atau sekitar 250 gram.

Bahan pelapisnya terdiri dari 200 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras, satu butir telur, garam, merica bubuk, dan sekitar 200 mililiter air es. Siapkan pula minyak goreng secukupnya.

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Langkah pertama, cuci kangkung hingga bersih. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu dapur agar tidak terlalu banyak mengandung air.

Selanjutnya, campurkan tepung terigu, tepung beras, telur, garam, dan merica bubuk dalam wadah.

Tuangkan air es sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan pelapis.

Masukkan kangkung ke dalam adonan tersebut. Pastikan bagian sayuran terbalut secara merata sebelum digoreng.

Goreng hingga Berwarna Keemasan

Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak hingga mencapai suhu sekitar 180 derajat Celsius.