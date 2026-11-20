PONTIANAK POST – Tumis kangkung biasanya identik dengan bumbu bawang putih, cabai, dan saus tiram. Namun, sayuran hijau ini juga bisa dikreasikan menggunakan telur asin untuk menghasilkan cita rasa gurih dengan tekstur saus yang lebih creamy.

Cah kangkung telur asin menjadi alternatif menu rumahan bagi pencinta masakan gurih. Perpaduan kangkung dengan kuning telur asin memberikan sensasi berbeda dibandingkan tumisan kangkung pada umumnya.

Advertisement Dikutip dari KapanLagi.com, resep cah kangkung telur asin menggunakan dua ikat kangkung atau sekitar 500 gram dan dua butir telur asin matang.

Bahan lainnya meliputi empat siung bawang putih yang dicincang, tiga sendok makan minyak untuk menumis, garam, merica bubuk, kaldu jamur, dan sekitar 50 mililiter air.

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Cara membuatnya cukup praktis. Pertama, pisahkan kuning telur asin dari bagian putihnya, kemudian hancurkan kuning telur hingga teksturnya lebih halus.

Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih cincang hingga berwarna keemasan dan mengeluarkan aroma harum.

Setelah itu, masukkan kangkung bersama air. Aduk hingga sayuran mulai layu.

Tambahkan kuning telur asin yang sudah dihancurkan. Aduk kembali hingga tercampur rata dan melapisi kangkung.

Selanjutnya, masukkan garam, merica bubuk, dan kaldu jamur sesuai takaran. Masak hingga kangkung matang dan seluruh bumbu tercampur.