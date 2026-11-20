PONTIANAK POST – Kangkung tidak hanya nikmat diolah menjadi tumisan atau sayuran berkuah. Sayuran hijau ini juga bisa dibuat menjadi pepes dengan tambahan ikan teri medan, bumbu rempah, dan daun pisang.

Pepes kangkung teri menawarkan perpaduan rasa gurih alami dari ikan teri dengan aroma khas daun pisang. Proses pengolahannya menggunakan teknik pengukusan sebelum dibakar sebentar agar menghasilkan aroma yang lebih menggugah selera.

Advertisement Dikutip dari KapanLagi.com, resep pepes kangkung teri menggunakan dua ikat kangkung atau sekitar 500 gram dan 100 gram teri medan yang telah direndam menggunakan air panas.

Bahan bumbu yang diperlukan antara lain lima siung bawang merah, tiga siung bawang putih, dua cabai merah besar, empat lembar daun salam, dua batang serai yang dimemarkan, garam, dan gula pasir.

Advertisement Selain itu, siapkan daun pisang secukupnya untuk membungkus adonan serta lidi atau tusuk gigi untuk menyemat bagian ujungnya.

Campurkan Kangkung dan Teri dengan Bumbu

Langkah pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar.

Setelah itu, campurkan kangkung yang telah dibersihkan dan dipotong-potong dengan teri medan serta bumbu halus.

Tambahkan garam dan gula pasir sesuai takaran. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Siapkan daun pisang, kemudian letakkan campuran kangkung dan teri di atasnya. Tambahkan daun salam serta serai yang sudah dimemarkan untuk memberikan aroma rempah.