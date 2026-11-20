PONTIANAK POST - Daging durian tidak hanya bisa dinikmati langsung atau diolah menjadi aneka makanan manis. Buah berduri ini juga dapat difermentasi menjadi tempoyak, bahan utama sambal khas Melayu yang memiliki perpaduan rasa asam dan pedas.

Sambal tempoyak dibuat melalui dua tahap, yakni memfermentasi daging durian terlebih dahulu, kemudian mengolahnya bersama cabai dan bumbu rempah. Resep yang dihimpun ANTARA ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah.

Advertisement Bahan dan Cara Membuat Tempoyak

Sebelum membuat sambal, siapkan terlebih dahulu tempoyak dari daging durian. Bahan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu:

Advertisement 1–3 buah durian

½ sendok makan garam

Cara membuatnya:

Pastikan wadah fermentasi benar-benar bersih dan tidak mengandung air. Pisahkan daging durian dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan garam dan aduk hingga tercampur rata. Tutup wadah hingga kedap udara, lalu simpan selama 3–5 hari. Setelah proses fermentasi berhasil, daging durian akan menjadi lebih lembut dan memiliki aroma berbeda dari durian segar.

Tempoyak yang sudah jadi dapat langsung digunakan sebagai bahan utama sambal.

Bahan Sambal Tempoyak

Untuk membuat sambal tempoyak, siapkan bahan-bahan berikut:

4 sendok makan tempoyak

3 sendok makan gula pasir, dapat disesuaikan dengan tingkat keasaman tempoyak

½ sendok makan garam

½ gelas air

2 sendok makan minyak goreng

2 papan petai, jika suka

100 gram cabai merah

3 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1 cm kunyit

1 cm jahe

Langkah Membuat Sambal Tempoyak

Setelah seluruh bahan tersedia, proses memasak dapat dimulai.

Haluskan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Kupas petai, kemudian belah menjadi dua bagian. Petai bisa dilewatkan jika tidak menyukainya. Panaskan minyak goreng di wajan. Tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan tempoyak dan petai, lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan air, kemudian aduk agar bumbu tidak gosong. Masukkan garam dan gula pasir. Aduk kembali hingga merata. Masak sekitar 3–5 menit sampai kadar air berkurang dan sambal mengental. Angkat sambal tempoyak dan sajikan.

Nikmat Disantap Bersama Ikan

Sambal tempoyak memiliki karakter rasa yang berbeda karena menggunakan daging durian hasil fermentasi. Rasa asam dari tempoyak berpadu dengan pedasnya cabai serta aroma rempah, menghasilkan sambal yang cocok dijadikan pelengkap hidangan.

Sambal ini dapat disajikan bersama ikan laut maupun lauk lainnya. Takaran gula dan garam juga dapat disesuaikan dengan tingkat keasaman tempoyak serta selera masing-masing.