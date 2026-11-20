PONTIANAK POST - Udang menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain dimasak dengan saus tiram, digoreng tepung, atau dibakar, udang juga bisa dikombinasikan dengan tempoyak durian untuk menghasilkan sajian bercita rasa khas.

Salah satu olahan yang menarik dicoba adalah tempoyak udang khas Palembang. Hidangan ini memadukan rasa khas tempoyak atau durian yang difermentasi dengan gurihnya udang dan aroma petai.

Advertisement Mengutip resep dari Fimela, tempoyak udang bisa menjadi alternatif menu rumahan bagi yang ingin menyajikan olahan seafood dengan cita rasa berbeda. Bahan yang digunakan juga relatif sederhana dan mudah ditemukan di pasar.

Bahan dan Bumbu Tempoyak Udang

Advertisement Untuk membuat satu hidangan tempoyak udang, berikut bahan yang perlu disiapkan:

250 gram udang ukuran besar

1 papan petai, kupas

2 sendok makan tempoyak durian

Bumbu halus:

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

2 buah cabai keriting

4 buah cabai rawit atau sesuai selera

1 cm kunyit

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Bumbu utuh:

2 lembar daun salam

2 butir asam jawa

Cara Membuat Tempoyak Udang

Langkah pertama, cuci bersih udang dan kupas kulitnya jika diinginkan. Sisihkan terlebih dahulu.

Goreng udang sebentar hingga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Petai juga bisa digoreng terlebih dahulu agar aromanya tidak terlalu kuat.

Selanjutnya, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, dan kunyit.