Pernah Coba Ikan Fermentasi Bersantan? Ini Resep Budu Terong Pipit Khas Kalbar yang Jarang Ditemui
PONTIANAK POST - Budu atau budu ikan merupakan salah satu bahan makanan hasil fermentasi ikan kecil yang memiliki cita rasa khas. Selain diolah menjadi sambal atau pelengkap hidangan, budu ternyata bisa dimasak menjadi lauk bersantan dengan tambahan sayuran.
Salah satu kreasi yang menarik dicoba adalah budu terong pipit. Perpaduan budu dengan terong pipit, santan, dan aneka rempah menghasilkan masakan bercita rasa gurih, pedas, serta memiliki aroma bumbu yang menggugah selera.
Resep ini dibagikan melalui kanal YouTube Bunda Aji 4871. Dalam video tersebut, budu diolah bersama terong pipit dengan menggunakan bumbu sederhana yang mudah ditemukan di dapur.
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Pakai Terong Pipit dan Santan
Bahan utama yang digunakan adalah budu dan terong pipit. Untuk memperkaya rasa, masakan ini menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai kering, serai, lengkuas, daun kunyit, serta santan.
Menariknya, penggunaan santan dalam resep ini disesuaikan dengan kondisi budu yang sudah berair. Pembuat resep memilih santan instan kemasan agar kuah masakan lebih kental.
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Cabai kering menjadi salah satu bumbu yang dihaluskan, sedangkan bahan lainnya diiris atau dirajang sebelum dimasak.
Bahan-Bahan Budu Terong Pipit
Berikut bahan yang perlu disiapkan:
- Budu secukupnya
- Terong pipit secukupnya
- Bawang merah
- Bawang putih
- Cabai kering
- Cabai rawit sesuai selera
- Serai
- Lengkuas
- Daun kunyit
- Santan instan
- Sedikit terasi
- Penyedap rasa secukupnya
- Sedikit air
Takaran bumbu dapat disesuaikan dengan jumlah budu dan terong pipit yang digunakan.
Cara Memasak Budu Terong Pipit
Pertama, bersihkan dan siapkan terong pipit serta budu. Haluskan cabai kering, kemudian iris bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, dan daun kunyit.