PONTIANAK POST - Menyiapkan camilan dan minuman sendiri di rumah tidak harus membutuhkan banyak bahan atau proses memasak yang rumit.

Buah, yoghurt tawar, umbi-umbian, hingga kacang-kacangan bisa diolah menjadi pilihan konsumsi sehari-hari.

Selain lebih leluasa menentukan bahan, membuat camilan sendiri memberi kesempatan untuk mengatur jumlah gula, garam, dan lemak dalam makanan.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, nutrisionis Melliana Eka Cahyani STrGz mengatakan, kebiasaan mengolah makanan sendiri juga dapat membantu meningkatkan keragaman pangan keluarga.

Pilihan minuman yang mudah dibuat

Advertisement Untuk minuman, keluarga dapat memulai dari pilihan sederhana seperti infused water, smoothies berbahan buah utuh dengan yoghurt tawar, serta teh dan kopi dengan takaran gula yang dikurangi secara bertahap.

Pilihan tersebut memungkinkan keluarga menyesuaikan rasa sesuai kebiasaan konsumsi masing-masing.

Pengurangan gula sebaiknya dilakukan secara bertahap agar lidah anggota keluarga terbiasa dengan rasa yang tidak terlalu manis.

Cita rasa minuman juga bisa diperkuat dengan memanfaatkan buah matang dan bahan alami lainnya.

Enam Bahan Camilan sederhana untuk keluarga

Ada banyak bahan sehari-hari yang bisa dijadikan camilan tanpa harus selalu membeli produk kemasan.

Ada enam pilihan, antara lain buah segar, ubi atau singkong kukus, jagung rebus, telur matang, Yoghurt tawar dengan buah dan oatmeal. dan kacang-kacangan yang tidak banyak diberi garam.