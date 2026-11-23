PONTIANAK POST - Kesibukan sehari-hari sering membuat waktu untuk memasak menjadi terbatas.

Salah satu cara menyiasatinya adalah menyiapkan bahan makanan lebih awal melalui sistem meal preparation atau batch cooking.

Cara ini memungkinkan keluarga menghemat waktu karena sebagian bahan sudah disiapkan sebelum waktu memasak tiba.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, nutrisionis Melliana Eka Cahyani STrGz menjelaskan, sejumlah bahan makanan dapat dipersiapkan terlebih dahulu agar proses memasak sehari-hari menjadi lebih singkat.

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Siapkan bahan sebelum waktu memasak

Advertisement Persiapan makanan dapat dimulai dengan membersihkan dan memotong bahan yang akan digunakan.

Ayam bisa dimarinasi terlebih dahulu, ikan dibersihkan, tempe dipotong, sayuran dicuci, dan bumbu dasar disiapkan sesuai kebutuhan.

Dengan persiapan tersebut, keluarga tidak perlu mengulang seluruh proses pengolahan dari awal setiap kali hendak memasak.

Sistem meal preparation atau batch cooking juga dapat membantu keluarga yang memiliki jadwal aktivitas padat tetap menyiapkan makanan sendiri di rumah.

Penyimpanan makanan tidak boleh diabaikan

Meski persiapan makanan dalam jumlah banyak membuat pekerjaan lebih praktis, penyimpanannya tetap harus diperhatikan.

Makanan matang yang tidak segera dikonsumsi sebaiknya dibagi ke dalam wadah bersih dan dangkal agar lebih cepat dingin.