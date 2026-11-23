PONTIANAK POST - Makanan kemasan sering menjadi pilihan praktis ketika keluarga tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan hidangan sendiri.

Namun, memilih produk tidak cukup hanya dengan melihat merek atau tampilan kemasannya.

Memahami komposisi dan kandungan gizi menjadi langkah penting agar konsumen dapat menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, nutrisionis Melliana Eka Cahyani STrGz mengingatkan bahwa tidak semua makanan olahan memiliki kualitas gizi yang buruk.

Tidak semua makanan olahan buruk

Advertisement Istilah makanan ultra-proses sering digunakan ketika membicarakan produk kemasan. Namun, kategori tersebut tidak bisa disamakan dengan seluruh makanan yang telah melalui proses pengolahan.

"Istilah ultra-proses merujuk pada kategori tertentu dalam sistem klasifikasi pemrosesan pangan, bukan sekadar makanan yang melewati proses pengolahan," jelas Melliana.

Artinya, keluarga tetap dapat memanfaatkan sejumlah produk praktis dengan komposisi yang baik.

Beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan antara lain susu pasteurisasi atau UHT, yoghurt tawar, sayuran beku tanpa tambahan garam atau saus berlebihan, oatmeal tanpa tambahan gula, serta ikan kalengan dengan kandungan natrium lebih rendah.

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Produk-produk tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan praktis keluarga tanpa harus selalu menyiapkan seluruh bahan dari awal.

Tiga hal yang perlu diperiksa pada kemasan

Salah satu langkah penting sebelum membeli makanan kemasan adalah membaca informasi yang tercantum pada label.