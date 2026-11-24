PONTIANAK POST – Bolu ketan hitam bisa menjadi pilihan camilan rumahan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Kue klasik ini memiliki aroma khas ketan hitam, rasa manis, serta tekstur padat tetapi tetap lembut.

Selain mudah disajikan, bolu ketan hitam juga bisa dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana. Salah satu resep yang dibagikan Rich's melalui laman resminya menggunakan kombinasi tepung ketan hitam, tepung terigu, telur, gula, dan susu cair.

Advertisement Bahan-Bahan Bolu Ketan Hitam

Sebelum mulai membuat, siapkan bahan-bahan berikut:

Advertisement 200 gram tepung ketan hitam

100 gram tepung terigu

200 gram gula pasir

4 butir telur

150 mililiter minyak goreng

100 mililiter susu cair

1 sendok teh baking powder

1 sendok teh vanilla extract

50 gram Rich’s All-Purpose Custard Base

Cara Membuat Bolu Ketan Hitam

Setelah semua bahan tersedia, ikuti langkah pembuatannya:

Kocok telur dan gula pasir hingga mengembang serta berwarna pucat. Masukkan tepung ketan hitam, tepung terigu, dan baking powder. Aduk perlahan hingga tercampur rata. Tambahkan Rich’s All-Purpose Custard Base, susu cair, dan vanilla extract. Aduk kembali hingga adonan halus. Tuangkan minyak goreng sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan agar udara di dalam adonan tetap terjaga. Siapkan loyang yang sudah diolesi mentega, kemudian tuangkan adonan ke dalamnya. Panggang dalam oven bersuhu 170 derajat Celsius selama 35–40 menit hingga matang. Setelah matang, keluarkan bolu dari oven dan dinginkan sebelum dipotong.