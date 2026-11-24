PONTIANAK POST – Memiliki stok kurma yang belum habis di rumah? Daripada dibiarkan terlalu lama, buah bercita rasa manis ini bisa diolah menjadi cake kurma yang praktis dan ekonomis.

Kue ini dibuat menggunakan bahan sederhana seperti kurma, tepung terigu, telur, gula, dan minyak. Menariknya, adonan bisa dimasak dengan dua cara, yakni dipanggang menggunakan oven atau dikukus.

Advertisement Resep yang dibagikan Ika Satya melalui Cookpad ini membutuhkan waktu sekitar 35 menit dengan hasil 5–10 porsi.

Bahan-Bahan Cake Kurma

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan:

20 butir kurma, buang bijinya

20 sendok tepung terigu serbaguna

7 sendok makan gula pasir

125 ml air

2 sendok teh baking powder

2 sendok teh soda kue

12 sendok makan minyak canola

2 butir telur

Gula bubuk dan kayu manis bubuk untuk taburan

Cara Membuat Cake Kurma

Masukkan kurma yang sudah dibuang bijinya, telur, air, dan gula pasir ke dalam blender. Haluskan hingga tercampur rata. Ayak tepung terigu, baking powder, dan soda kue ke dalam wadah. Tuangkan campuran kurma yang sudah diblender ke dalam bahan kering. Aduk hingga tercampur. Tambahkan minyak canola, kemudian aduk kembali. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Panggang dalam oven bersuhu 170 derajat Celsius atau kukus selama sekitar 25–30 menit. Periksa kematangan dengan menusukkan tusuk gigi ke bagian tengah cake. Jika tidak ada adonan yang menempel, cake sudah matang. Angkat dan dinginkan. Taburi campuran gula bubuk dan kayu manis bubuk jika suka.