PONTIANAK POST – Membuat cake kurma tidak membutuhkan proses yang rumit. Namun, beberapa tahapan perlu diperhatikan agar adonan tercampur rata dan kue matang sempurna.

Mulai dari mengolah kurma, menyiapkan bahan kering, hingga memeriksa kematangan, setiap langkah memiliki peran dalam menghasilkan cake yang enak.

Advertisement Berdasarkan resep cake kurma yang dibagikan di Cookpad, berikut sejumlah tips yang bisa diterapkan saat membuatnya di rumah.

1. Buang Biji Kurma Sebelum Diblender

Advertisement Sebelum diolah, pastikan seluruh biji kurma sudah dibuang. Langkah ini penting agar proses menghaluskan lebih mudah dan tidak ada bagian keras yang ikut tercampur dalam adonan.

Blender kurma bersama telur, air, dan gula pasir hingga menjadi campuran yang halus.

2. Ayak Bahan-Bahan Kering

Tepung terigu, baking powder, dan soda kue sebaiknya diayak terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan bahan basah.

Cara ini membantu memisahkan gumpalan tepung sehingga bahan lebih mudah tercampur rata dalam adonan.

3. Masukkan Minyak Setelah Bahan Tercampur

Jangan langsung memasukkan minyak sejak awal. Dalam resep ini, minyak ditambahkan setelah campuran kurma dan bahan kering tercampur.

Aduk kembali hingga minyak menyatu dengan adonan. Pastikan tidak ada bagian bahan yang masih terpisah.