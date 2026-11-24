PONTIANAK POST – Bolu pelangi kukus bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang menarik untuk disajikan bersama keluarga. Tampilannya berwarna-warni dengan lapisan warna berbeda, membuat kue ini terlihat cantik meski dibuat menggunakan bahan yang relatif sederhana.

Selain tidak membutuhkan oven, bolu pelangi ini juga cukup menggunakan tiga butir telur sebagai bahan utama. Adonan dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian diberi pewarna makanan sesuai selera sebelum dikukus secara bertahap.

Advertisement Resep yang dibagikan Mama Fifian melalui Cookpad ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit dan menghasilkan satu loyang bolu pelangi.

Bahan-Bahan Bolu Pelangi

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan:

Bahan A:

3 butir telur

150 gram gula pasir

1 sendok teh TBM

1 sendok teh vanili bubuk

Bahan B:

150 gram tepung terigu protein sedang

Bahan C:

1 saset santan instan Kara ukuran 65 mililiter

100 mililiter air

Bahan D:

Pewarna makanan sesuai selera

Cara Membuat Bolu Pelangi Kukus

Siapkan seluruh bahan dan panaskan kukusan hingga air mendidih. Bungkus tutup kukusan menggunakan serbet bersih agar uap air tidak menetes ke adonan. Olesi loyang dengan mentega, kemudian taburi sedikit tepung terigu. Masukkan telur, gula pasir, TBM, dan vanili bubuk ke dalam wadah. Mixer dengan kecepatan tinggi sekitar tujuh menit hingga adonan putih dan mengembang. Masukkan tepung terigu, kemudian mixer dengan kecepatan rendah selama satu menit. Tambahkan santan instan dan air, lalu mixer kembali sekitar satu menit. Bagi adonan menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna makanan sesuai selera, seperti oranye, hijau, merah, dan kuning. Tuangkan adonan warna pertama ke dasar loyang. Kukus sekitar lima menit, kemudian tambahkan adonan warna berikutnya secara bergantian. 8. Setelah seluruh adonan habis, kukus kembali sekitar 30 menit hingga bolu matang. Matikan kompor, keluarkan loyang dari kukusan, dan biarkan bolu agak dingin sebelum dilepaskan dari cetakan.

Bolu pelangi kukus siap dipindahkan ke piring saji. Potong sesuai selera dan nikmati sebagai teman minum teh atau kopi bersama keluarga.