PONTIANAK POST – Bolu red velvet bisa menjadi pilihan camilan keluarga sekaligus ide usaha rumahan. Kue berwarna merah dengan tekstur lembut ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dan proses pengolahan yang relatif mudah.

Resep bolu red velvet yang dibagikan pengguna bernama yuli's melalui Cookpad pada 2 Oktober 2023 ini merupakan modifikasi dari resep bolu zebra. Perbedaannya terletak pada penggunaan pasta red velvet dan pewarna merah untuk menghasilkan tampilan khas kue tersebut.

Advertisement Dalam keterangannya, bolu ini memiliki tekstur empuk dan lembut seperti spons. Resep tersebut menggunakan loyang berdiameter 24 sentimeter dan menghasilkan sekitar 24 potong.

Bahan-Bahan Bolu Red Velvet

Advertisement Untuk membuat bolu red velvet, siapkan bahan-bahan berikut:

6 butir telur

180 gram gula pasir

20 gram SP

185 gram tepung terigu protein sedang

15 gram susu bubuk

185 gram margarin, lelehkan

1 sendok makan esens red velvet

10 tetes pewarna merah

Cara Membuat Bolu Red Velvet

Langkah pertama, masukkan telur, gula pasir, dan SP ke dalam wadah. Mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga adonan mengembang, berwarna putih, dan meninggalkan jejak.

Setelah itu, turunkan kecepatan mixer. Masukkan tepung terigu dan susu bubuk sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga tercampur rata.

Tambahkan esens red velvet dan pewarna merah. Aduk kembali sampai warna adonan merata.

Berikutnya, masukkan margarin cair secara bertahap. Aduk menggunakan spatula dengan teknik balik hingga seluruh bahan tercampur sempurna. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan.

Siapkan loyang berdiameter 24 sentimeter yang telah diolesi Carlo atau bahan pengoles loyang. Tuangkan adonan ke dalam loyang, lalu hentakkan sebentar untuk membantu mengeluarkan gelembung udara.