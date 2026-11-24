PONTIANAK POST – Cake red velvet identik dengan warna merah yang menarik dan cita rasa cokelat yang khas. Kue ini bisa menjadi pilihan sajian untuk ulang tahun maupun berbagai perayaan keluarga.

Menariknya, cake red velvet juga dapat dibuat tanpa menggunakan tepung terigu. Resep yang dibagikan Ratih Kusuma melalui Cookpad ini memanfaatkan campuran tepung beras, tepung tapioka, dan tepung maizena sebagai bahan utama.

Advertisement Selain itu, proses pembuatannya menggunakan metode kukus sehingga tidak memerlukan oven. Kue kemudian dibelah menjadi dua bagian dan diberi isian buttercream serta selai agar tampil lebih menarik.

Bahan-Bahan Cake Red Velvet Gluten Free

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan:

90 gram tepung beras

30 gram tepung tapioka

30 gram tepung maizena

2 sendok makan cokelat bubuk

185 gram gula pasir

1 sendok teh ekstrak vanili

4 butir telur

1 sendok teh SP

1 sachet santan instan

38 gram susu bubuk

150 mililiter minyak sayur

½ sendok teh baking soda

1 sendok makan pasta red velvet

Untuk isian dan hiasan, siapkan buttercream dan selai sesuai selera.

Cara Membuat Cake Red Velvet

Pertama, kocok telur, gula pasir, SP, dan ekstrak vanili menggunakan mixer hingga adonan kental dan mengembang.

Setelah adonan membentuk jejak pita, masukkan pasta red velvet. Mixer dengan kecepatan rendah sampai warnanya tercampur rata.

Berikutnya, masukkan bahan-bahan kering berupa tepung beras, tepung tapioka, tepung maizena, cokelat bubuk, susu bubuk, dan baking soda. Aduk hingga tercampur.

Tambahkan santan dan minyak sayur secara bergantian. Aduk perlahan menggunakan teknik balik hingga seluruh bahan menyatu. Pastikan tidak ada minyak yang tertinggal di dasar adonan.