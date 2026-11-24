PONTIANAK POST - Pisang tidak hanya nikmat disantap langsung, tetapi juga bisa diolah menjadi aneka kue yang menggugah selera. Salah satunya bolu pisang cokelat pandan dengan perpaduan dua warna yang menarik.

Kue ini bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga maupun teman minum teh dan kopi. Menariknya, proses pembuatannya cukup praktis karena bisa menggunakan metode kukus tanpa harus memiliki oven.

Advertisement Resep bolu pisang cokelat pandan yang dibagikan Wati Wartini melalui Cookpad ini menggunakan pisang sebagai bahan utama. Dalam praktiknya, pisang Ambon yang digunakan pada resep asli juga bisa diganti dengan pisang kepok berukuran besar.

Perpaduan Cokelat dan Pandan

Advertisement Keunikan bolu ini terletak pada dua lapisan adonan dengan warna dan rasa berbeda. Bagian pertama menggunakan cokelat bubuk, sedangkan bagian lainnya diberi pasta pandan sehingga menghasilkan warna hijau.

Perpaduan tersebut membuat tampilan bolu lebih menarik ketika dipotong. Selain itu, penggunaan pisang memberikan cita rasa khas yang cocok dipadukan dengan aroma pandan dan cokelat.

Bahan-Bahan Bolu Pisang Cokelat Pandan

Untuk membuat satu loyang atau sekitar 24 potong, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

2 butir telur ayam

1 buah pisang Ambon atau pisang kepok ukuran besar

200 gram tepung terigu protein sedang

½ sendok teh SP

150 gram gula pasir

½ sendok teh baking powder

½ sachet santan instan ukuran 65 mililiter

100 mililiter air

50 mililiter minyak goreng bersih

1 sendok makan cokelat bubuk

3 tetes pasta pandan

Cara Membuat Bolu Pisang Cokelat Pandan

Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Berikut tahapan yang bisa diikuti:

Masukkan telur, gula pasir, SP, dan vanili ke dalam wadah. Mixer hingga adonan berwarna putih dan mengembang. Sementara itu, haluskan pisang menggunakan garpu. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Jangan lupa melapisi tutup kukusan dengan serbet agar uap air tidak menetes ke adonan. Siapkan loyang dengan mengoleskan mentega dan menaburkan sedikit tepung terigu. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan ke dalam adonan telur, kemudian mixer sebentar. Tambahkan santan yang sudah dilarutkan dengan air, lalu aduk kembali. Masukkan tepung terigu yang telah dicampur baking powder secara bertahap. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Tambahkan minyak goreng dan aduk kembali. Bagi adonan menjadi dua bagian. Campurkan cokelat bubuk ke salah satu bagian dan pasta pandan ke bagian lainnya. Tuangkan adonan cokelat ke dalam loyang, kemudian kukus selama sekitar 5 menit. Setelah lapisan pertama mulai mengeras, tuangkan adonan pandan di atasnya. Kukus kembali sekitar 20 menit hingga bolu matang.

Bisa Menjadi Camilan untuk Berbagai Kesempatan

Bolu pisang cokelat pandan dapat disajikan setelah matang dan sedikit dingin. Potong sesuai selera untuk mendapatkan tampilan lapisan cokelat dan hijau yang lebih jelas.

Resep ini juga memberikan alternatif pemanfaatan pisang yang tersedia di rumah agar tidak hanya dikonsumsi langsung. Dengan bahan-bahan sederhana dan teknik pengukusan, bolu dua warna ini bisa menjadi salah satu variasi camilan rumahan yang menarik untuk dicoba.