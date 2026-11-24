PONTIANAK POST - Putih telur yang tersisa setelah membuat aneka hidangan tidak harus berakhir terbuang. Bahan tersebut masih bisa diolah menjadi kue yang lezat, salah satunya bolu pandan kukus putih telur.

Kue ini menawarkan tekstur lembut dengan rasa gurih dari santan serta aroma pandan yang terasa. Ditambah taburan meses cokelat, bolu pandan kukus bisa menjadi pilihan camilan untuk keluarga maupun teman minum teh dan kopi.

Advertisement Menariknya, resep ini tidak membutuhkan kuning telur maupun oven. Proses pematangannya cukup menggunakan kukusan dengan waktu sekitar 20 menit.

Resep Bolu Pandan Kukus Putih Telur dibagikan Ibu Tina melalui Cookpad pada 14 Oktober 2026. Ia memanfaatkan persediaan putih telur untuk membuat beberapa jenis hidangan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang sia-sia.

Advertisement Manfaatkan Putih Telur yang Tersisa

Berbeda dari bolu pada umumnya yang menggunakan telur utuh, resep ini hanya memanfaatkan putih telur sebanyak 150 gram.

Putih telur dikocok bersama gula pasir, garam, dan cream of tartar hingga kaku. Proses pengocokan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk membantu menghasilkan tekstur bolu yang lembut.

Sementara itu, aroma pandan diperoleh dari air perasan daun pandan segar. Perpaduan santan dan pandan memberikan cita rasa gurih sekaligus aroma khas pada kue.

Bahan-Bahan Bolu Pandan Kukus Putih Telur

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bolu pandan kukus:

Bahan A: