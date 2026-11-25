Advertisement Flourless chocolate cake tanpa tepung terigu dengan tekstur lembut dan lembap serta taburan bubuk kakao dan stroberi sebagai pelengkap. Advertisement

PONTIANAK POST - Kue cokelat identik dengan penggunaan tepung terigu sebagai salah satu bahan utamanya. Namun, ada kreasi flourless chocolate cake yang bisa menjadi pilihan bagi pencinta cokelat karena dibuat tanpa tepung terigu, tetapi tetap memiliki tekstur lembut, lembap, dan kaya rasa.

Kue ini menggunakan tepung almond sebagai pengganti tepung terigu. Perpaduan cokelat hitam, mentega, telur, dan bubuk kakao menghasilkan cita rasa cokelat yang kuat dengan tekstur bagian dalam menyerupai perpaduan antara bolu dan brownies.

Resep flourless chocolate cake ini dibagikan Nagi Maehashi melalui situs RecipeTin Eats. Menariknya, proses pembuatannya relatif sederhana karena tidak mengharuskan putih telur dikocok hingga mengembang kaku.

Cukup Gunakan Tujuh Bahan

Berbeda dari kebanyakan resep kue cokelat, kreasi ini mengandalkan tepung almond atau almond flour sebagai bahan utama pengganti tepung terigu.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat satu loyang kue berukuran sekitar 20 sentimeter dengan hasil 10–12 potong.

1½ cangkir cokelat hitam atau dark chocolate chips

120 gram mentega tawar, dilelehkan

¾ cangkir gula putih

3 butir telur ukuran besar, suhu ruang

1 sendok teh ekstrak vanila

¼ cangkir bubuk kakao, diayak

½ sendok teh baking powder

2 cangkir tepung almond atau tepung hazelnut

Cara Membuat Flourless Chocolate Cake

Proses pembuatan kue ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk persiapan dan 45 menit untuk memanggang.

Langkah pertama, panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celsius. Siapkan loyang bongkar pasang berdiameter sekitar 20 sentimeter, kemudian olesi mentega dan lapisi bagian dasarnya dengan kertas roti.

Selanjutnya, lelehkan cokelat hitam bersama mentega menggunakan microwave dalam interval 30 detik. Aduk setiap kali pemanasan hingga keduanya tercampur rata dan menghasilkan tekstur cokelat yang halus.

Masukkan gula ke dalam campuran cokelat dan mentega, kemudian aduk hingga tercampur. Tambahkan telur dan ekstrak vanila, lalu kocok menggunakan pengocok tangan sampai seluruh bahan menyatu.

Setelah itu, gunakan spatula atau sendok kayu untuk memasukkan bubuk kakao, baking powder, dan tepung almond. Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata.

Tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Panggang selama sekitar 45 menit hingga bagian atas kue membentuk lapisan tipis yang sedikit retak.

Untuk memastikan kematangannya, tusukkan lidi ke bagian tengah kue. Jika tidak ada adonan basah yang menempel, kue dapat dikeluarkan dari oven.

Diamkan kue selama 10 menit di dalam loyang sebelum melepaskan sisi loyang. Selanjutnya, dinginkan sepenuhnya di atas rak pendingin.

Rahasia Tekstur Lembut Tanpa Harus Mengocok Putih Telur

Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan baking powder dalam jumlah sedikit untuk membantu menghasilkan tekstur kue yang lebih stabil.

Pada umumnya, kue cokelat tanpa tepung dibuat dengan cara mengocok putih telur hingga kaku, kemudian mencampurkannya ke dalam adonan. Teknik tersebut membantu kue mengembang, tetapi terkadang permukaannya turun setelah dikeluarkan dari oven.

Dalam resep ini, penggunaan baking powder membantu memberikan sedikit daya pengembang tanpa membuat permukaan kue terlalu naik dan kemudian amblas.

Perbandingan baking powder dan tepung almond juga perlu diperhatikan. Penggunaan ½ sendok teh baking powder untuk 2 cangkir tepung almond membantu menghasilkan tekstur yang lebih menyerupai kue, bukan terlalu padat seperti brownies.

Setelah dingin, kue bisa ditaburi bubuk kakao sebelum disajikan. Untuk menambah variasi penyajian, tambahkan stroberi segar dan sedikit krim di samping potongan kue.