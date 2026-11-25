PONTIANAK POST - Bosan dengan camilan pastry yang itu-itu saja? Spinach ricotta puffs bisa menjadi alternatif sajian gurih dengan perpaduan kulit pastry renyah dan isian bayam serta keju yang lembut.

Camilan berbentuk menyerupai bunga ini cocok disajikan sebagai teman minum teh, hidangan pembuka, maupun suguhan saat berkumpul bersama keluarga. Selain tampilannya menarik, bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan di toko bahan makanan.

Advertisement Resep spinach ricotta puffs dibagikan Nagi Maehashi melalui situs RecipeTin Eats. Kreasi ini menghasilkan 18 buah pastry dengan waktu persiapan sekitar 15 menit dan waktu memanggang 30 menit.

Perpaduan Bayam dan Tiga Jenis Keju

Advertisement Keistimewaan camilan ini terletak pada isiannya. Bayam dipadukan dengan ricotta, cheddar, dan parmesan sehingga menghasilkan rasa gurih dengan tekstur creamy.

Penggunaan bawang putih juga memberikan aroma yang lebih kuat. Sementara itu, kulit puff pastry menciptakan lapisan renyah dan berwarna keemasan setelah dipanggang.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat 18 buah spinach ricotta puffs.

Bahan isian:

250 gram bayam cincang beku, dicairkan dan diperas airnya

250 gram keju ricotta

100 gram keju cheddar parut

50 gram keju parmesan parut halus

1 butir telur ukuran besar

1 siung bawang putih, cincang halus

½ sendok teh garam

Sejumput lada hitam

Bahan kulit pastry:

2 lembar puff pastry beku, masing-masing sekitar 180 gram

1 kuning telur, dikocok ringan untuk olesan

Cara Membuat Spinach Ricotta Puffs

Setelah seluruh bahan tersedia, langkah pertama adalah menyiapkan isiannya.