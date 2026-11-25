PONTIANAK POST - Cheesecake dikenal sebagai salah satu hidangan penutup dengan tekstur lembut dan rasa keju yang khas. Namun, ada kreasi menarik yang memadukan cheesecake dengan pai labu atau pumpkin pie, yakni Pumpkin Cheesecake Pie.

Hidangan penutup ini menawarkan perpaduan lapisan krim keju yang lembut, labu dengan aroma rempah hangat, serta kulit pai renyah berbahan biskuit jahe atau gingersnap cookies.

Advertisement Kombinasi tersebut menghasilkan sajian manis dengan cita rasa yang lebih kaya. Selain cocok untuk hidangan keluarga, kue ini juga bisa menjadi pilihan untuk menyajikan dessert berbeda saat berkumpul bersama.

Resep Pumpkin Cheesecake Pie ini dipublikasikan Taste of Home. Resep kiriman Sharon Crockett dari La Palma, California tersebut menghasilkan sekitar 10 potong dengan waktu persiapan 30 menit, pemanggangan 35 menit, serta tambahan waktu pendinginan.

Advertisement Tiga Lapisan dengan Cita Rasa Berbeda

Keistimewaan Pumpkin Cheesecake Pie terletak pada tiga bagian utamanya. Lapisan pertama berupa kulit pai dari remahan biskuit jahe yang dicampur mentega dan gula.

Bagian tengah merupakan adonan cream cheese yang dipadukan dengan labu dan rempah-rempah. Sementara itu, bagian atasnya menggunakan topping krim asam atau sour cream yang memberikan sentuhan rasa sedikit asam untuk menyeimbangkan manisnya kue.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

Bahan kulit pai:

1½ cangkir biskuit jahe atau gingersnap cookies yang sudah dihancurkan

1 sendok makan gula

¼ cangkir mentega, dilelehkan

Bahan isian: