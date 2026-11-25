PONTIANAK POST – Kacang pistachio tidak hanya nikmat disantap sebagai camilan, tetapi juga dapat diolah menjadi bahan utama kue. Salah satunya Pistachio Praline Vanilla Cake, kue berlapis dengan perpaduan sponge pistachio, isian krim keju vanila, dan topping karamel kacang.

Resep yang dibagikan BBC Good Food ini menghasilkan sekitar 10 potong kue. Proses pembuatannya tergolong mudah dengan waktu memasak sekitar 30 menit.

Advertisement Kue ini menggunakan pistachio sebagai bahan utama adonan. Sementara itu, perpaduan keju lembut dan esens vanila digunakan sebagai isian, kemudian dilengkapi praline dari gula karamel dan potongan kacang pistachio.

Bahan Pistachio Praline Vanilla Cake

Advertisement Untuk membuat sponge cake, siapkan bahan-bahan berikut:

200 gram gula kastor.

200 gram mentega lunak.

4 butir telur, dikocok.

150 gram tepung terigu self-raising.

100 gram kacang pistachio.

1 sendok teh baking powder.

2 sendok makan susu.

Untuk isian krim keju vanila, siapkan:

200 gram keju krim penuh lemak.

100 gram gula kastor.

Beberapa tetes esens vanila.

Sementara untuk topping praline, diperlukan 2 sendok makan air, 100 gram gula kastor, dan segenggam kacang pistachio yang dicincang kasar.

Haluskan Pistachio dan Campurkan Bahan Kue

Langkah pertama, panaskan oven hingga suhu 190 derajat Celsius atau 170 derajat Celsius untuk oven dengan kipas.

Siapkan dua loyang sandwich cake berukuran 20 sentimeter. Olesi dengan mentega dan lapisi menggunakan kertas roti antilengket.

Haluskan kacang pistachio menggunakan food processor hingga teksturnya sangat halus. Tambahkan tepung terigu self-raising dan gula kastor, kemudian proses kembali sampai tercampur rata.