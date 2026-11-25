PONTIANAK POST – Kue vanila tidak selalu harus dibuat menggunakan tepung terigu dan gula dalam jumlah banyak. Salah satu alternatifnya adalah Keto Vanilla Cake, kue rendah gula yang menggunakan tepung almond, tepung biji bunga matahari, dan yogurt sebagai bahan utama.

Resep dari BBC Good Food ini menghasilkan sekitar 8–10 potong kue. Waktu persiapannya sekitar 15 menit, sedangkan proses pemanggangan membutuhkan waktu 30 menit. Selain itu, yogurt untuk topping perlu ditiriskan minimal dua jam atau semalaman.

Advertisement Kue ini juga memiliki sejumlah karakteristik, yakni bebas gluten, rendah gula, dan menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan pola makan keto.

Bahan Keto Vanilla Cake

Advertisement Untuk membuat adonan kue, siapkan bahan-bahan berikut:

3 butir telur, pisahkan kuning dan putihnya.

320 gram yogurt Yunani.

10 gram minyak kelapa atau mentega tawar yang dilelehkan.

1 sendok teh ekstrak vanila.

160 gram tepung almond.

60 gram xylitol atau pemanis pilihan.

60 gram tepung biji bunga matahari.

Seperempat sendok teh baking soda.

1 sendok teh cuka sari apel.

Setengah sendok teh baking powder.

Sementara untuk topping atau isian, siapkan 250 gram yogurt Yunani, 1 sendok teh ekstrak vanila, dan 1 sendok teh xylitol atau pemanis pilihan.

Tiriskan Yogurt untuk Membuat Topping

Langkah pertama adalah menyiapkan topping. Tiriskan yogurt Yunani menggunakan kain keju atau kantong penyaring susu selama minimal dua jam atau semalaman.

Setelah airnya berkurang, kocok yogurt bersama ekstrak vanila dan xylitol hingga tercampur rata. Simpan dalam lemari pendingin selama membuat adonan kue.

Campurkan Tepung Almond dan Biji Bunga Matahari

Panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celsius atau 160 derajat Celsius untuk oven dengan kipas.

Siapkan loyang bongkar pasang berdiameter 22 sentimeter. Basahi selembar kertas roti menggunakan air, remas, kemudian peras sebelum digunakan untuk melapisi loyang.