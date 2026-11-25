PONTIANAK POST – Penggemar kue cokelat bisa mencoba membuat double chocolate loaf cake, sajian berbentuk roti tawar dengan perpaduan bubuk kakao, potongan cokelat, dan taburan lelehan tiga jenis cokelat di bagian atas.

Resep yang dimuat BBC Good Food ini menghasilkan sekitar 8–10 potong kue. Proses persiapannya membutuhkan waktu sekitar 25 menit, sedangkan waktu memasak tercatat 55 menit.

Kue ini menggunakan bahan dasar mentega, gula, telur, tepung terigu, almond bubuk, susu, dan cokelat. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan adonan kue dengan cita rasa cokelat yang kuat.

Advertisement Baca Juga: Ingin Membuat Kue Rendah Gula? Coba Resep Keto Vanilla Cake dengan Yogurt Creamy

Bahan Double Chocolate Loaf Cake

Untuk membuat kue ini, siapkan bahan-bahan berikut:

Advertisement 175 gram mentega lunak, ditambah sedikit untuk mengoles loyang.

175 gram gula kastor berwarna keemasan.

3 butir telur.

140 gram tepung terigu self-raising.

85 gram almond bubuk.

Setengah sendok teh baking powder.

100 mililiter susu.

4 sendok makan bubuk kakao.

50 gram keping cokelat hitam atau potongan cokelat.

Untuk topping, siapkan tambahan potongan cokelat putih, cokelat hitam, dan cokelat susu sesuai kebutuhan.

Cara Membuat Adonan Kue Cokelat

Langkah pertama, panaskan oven hingga suhu 160 derajat Celsius atau 140 derajat Celsius untuk oven dengan kipas. Siapkan loyang loaf berukuran 2 pon atau sekitar 900 gram, kemudian olesi mentega dan lapisi dengan kertas roti.

Masukkan mentega lunak dan gula ke dalam wadah. Kocok menggunakan mixer listrik hingga teksturnya ringan dan mengembang.

Setelah itu, masukkan telur, tepung terigu, almond bubuk, baking powder, susu, dan bubuk kakao. Kocok kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan menghasilkan adonan yang halus.

Tambahkan keping cokelat atau potongan cokelat, lalu aduk hingga merata. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang telah disiapkan.

Panggang hingga Matang, Tambahkan Topping Cokelat

Masukkan loyang ke dalam oven dan panggang selama 45–50 menit hingga kue mengembang dan bagian permukaannya berwarna keemasan.