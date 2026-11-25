Pineapple Upside-Down Cake dengan susunan nanas dan ceri berlapis karamel di bagian atas kue yang lembut.

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PONTIANAK POST – Buah nanas dapat diolah menjadi kue panggang dengan tampilan menarik melalui resep Pineapple Upside-Down Cake. Kue ini memiliki ciri khas susunan potongan nanas dan ceri di bagian atas yang terlihat setelah kue dibalik dari loyang.

Resep ini menggunakan nanas berbentuk cincin yang direndam dalam sirup, kemudian dipadukan dengan mentega dan gula merah untuk menghasilkan lapisan topping yang manis.

Advertisement Resep dari BBC Good Food ini dapat menghasilkan enam porsi. Waktu persiapannya sekitar 15 menit, sedangkan proses pemanggangan membutuhkan waktu sekitar 40 menit.

Bahan Topping Nanas dan Ceri

Untuk membuat bagian topping, siapkan bahan-bahan berikut:

50 gram mentega lunak.

50 gram gula merah lunak.

7 potong nanas berbentuk cincin dalam sirup.

7 buah ceri glacé atau ceri manisan.

Sirup dari nanas jangan dibuang karena sebagian akan digunakan untuk campuran adonan kue.

Bahan Adonan Kue Mentega

Sementara itu, bahan untuk membuat adonan kue terdiri atas:

100 gram mentega lunak.

100 gram gula kastor keemasan.

100 gram tepung terigu self-raising.

1 sendok teh baking powder.

1 sendok teh ekstrak vanila.

2 butir telur.

2 sendok makan sirup nanas.

Cara Membuat Pineapple Upside-Down Cake

Langkah pertama, panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celsius atau 160 derajat Celsius untuk oven dengan kipas.

Untuk membuat topping, kocok 50 gram mentega lunak bersama 50 gram gula merah hingga teksturnya lembut dan creamy.

Oleskan campuran tersebut pada dasar loyang bulat berdiameter 20 sentimeter hingga sekitar seperempat bagian sisi loyang.

Selanjutnya, susun tujuh potong nanas berbentuk cincin di atas campuran mentega dan gula. Letakkan satu buah ceri glacé di bagian tengah setiap potongan nanas.

Campurkan Bahan hingga Menjadi Adonan Lembut

Tahap berikutnya adalah membuat adonan kue. Masukkan mentega, gula kastor, tepung terigu, baking powder, ekstrak vanila, dan telur ke dalam mangkuk.