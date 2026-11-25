PONTIANAK POST – Kue lumpur selama ini dikenal sebagai jajanan tradisional bercita rasa manis dengan tekstur lembut dan sedikit legit. Namun, camilan ini ternyata juga bisa dibuat dalam versi asin dengan tambahan abon sebagai topping yang membuat rasanya semakin gurih.

Kue lumpur asin abon bisa menjadi pilihan bagi pencinta camilan yang lebih menyukai makanan gurih dibandingkan kudapan manis. Bahan-bahannya pun cukup sederhana dan mudah ditemukan, mulai dari tepung terigu, santan, telur hingga abon sapi atau ayam.

Advertisement Resep yang dibagikan Ririn Kristanti melalui Cookpad ini menggunakan santan sebagai salah satu bahan utama untuk menghasilkan tekstur kue yang lembut. Proses pembuatannya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit karena cukup menggunakan cetakan kue lumpur.

Bahan Kue Lumpur Asin Abon

Advertisement Untuk membuat kue lumpur asin dengan topping abon, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

500 ml santan

150 gram tepung terigu

1 butir telur ayam

½ sendok teh garam atau sesuai selera

½ sendok teh kaldu bubuk atau sesuai selera

1 sendok makan minyak goreng

1 tetes pewarna makanan kuning

Bahan topping:

50 gram abon sapi atau ayam

½ buah cabai merah besar

1–2 batang daun seledri

Cabai merah dan daun seledri digunakan sebagai pelengkap agar tampilan kue lebih menarik. Jumlah cabai dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Cara Membuat Kue Lumpur Asin Abon

Langkah pertama, siapkan bahan topping dengan memotong daun seledri dan mengiris tipis cabai merah. Sisihkan terlebih dahulu.

Selanjutnya, panaskan santan hingga mendidih, kemudian angkat dan biarkan sampai agak dingin atau mencapai suhu ruang.

Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, garam, kaldu bubuk, dan telur ayam. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.