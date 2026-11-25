Resep Bakpia Telur Asin dengan Kulit Berlapis, Renyah di Luar dan Lembut di Dalam
PONTIANAK POST – Bakpia umumnya dikenal sebagai kue dengan isian kacang hijau yang memiliki cita rasa manis. Namun, ada variasi lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba, yakni bakpia telur asin dengan perpaduan pasta kacang merah dan kuning telur asin sebagai isian.
Kue ini menawarkan kombinasi rasa gurih dan manis dalam satu gigitan. Bagian kulitnya dibuat dari dua jenis adonan berbeda sehingga menghasilkan lapisan khas bakpia yang lembut dan bertekstur.
Resep bakpia telur asin ini dibagikan Vlia Cooking melalui Cookpad. Proses pembuatannya memang membutuhkan beberapa tahapan, terutama saat menyiapkan adonan kulit dan membungkus isian agar tertutup rapat.
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Bahan-Bahan Bakpia Telur Asin
Untuk membuat bakpia telur asin, ada beberapa kelompok bahan yang perlu disiapkan, mulai dari adonan kulit hingga isian.
Bahan A:
- 100 gram tepung terigu protein sedang
- 15 gram susu bubuk
- 2 sendok makan gula pasir
- 2 gram garam
- 50 gram butter
- 50 gram air dingin
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Bahan B:
- 100 gram tepung terigu protein rendah
- 55 gram butter
Bahan isian:
- Pasta kacang merah secukupnya
- Kuning telur asin secukupnya
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Bahan olesan:
- 1 kuning telur
- ½ sendok makan air
Bahan taburan: