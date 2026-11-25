PONTIANAK POST – Bakpia umumnya dikenal sebagai kue dengan isian kacang hijau yang memiliki cita rasa manis. Namun, ada variasi lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba, yakni bakpia telur asin dengan perpaduan pasta kacang merah dan kuning telur asin sebagai isian.

Kue ini menawarkan kombinasi rasa gurih dan manis dalam satu gigitan. Bagian kulitnya dibuat dari dua jenis adonan berbeda sehingga menghasilkan lapisan khas bakpia yang lembut dan bertekstur.

Advertisement Resep bakpia telur asin ini dibagikan Vlia Cooking melalui Cookpad. Proses pembuatannya memang membutuhkan beberapa tahapan, terutama saat menyiapkan adonan kulit dan membungkus isian agar tertutup rapat.

Bahan-Bahan Bakpia Telur Asin

Advertisement Untuk membuat bakpia telur asin, ada beberapa kelompok bahan yang perlu disiapkan, mulai dari adonan kulit hingga isian.

Bahan A:

100 gram tepung terigu protein sedang

15 gram susu bubuk

2 sendok makan gula pasir

2 gram garam

50 gram butter

50 gram air dingin

Bahan B:

100 gram tepung terigu protein rendah

55 gram butter

Bahan isian:

Pasta kacang merah secukupnya

Kuning telur asin secukupnya

Bahan olesan:

1 kuning telur

½ sendok makan air

Bahan taburan: