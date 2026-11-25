Resep Kue Lumpur Asin Ikan Tuna, Jajanan Tradisional dengan Topping Gurih, Cocok untuk Ide Jualan
PONTIANAK POST – Kue lumpur umumnya dikenal sebagai jajanan tradisional bercita rasa manis dengan tekstur lembut dan aroma santan. Namun, makanan ini ternyata bisa dikreasikan menjadi sajian gurih dengan tambahan ikan tuna sebagai bahan utama sekaligus topping.
Kue lumpur asin ikan tuna menawarkan perpaduan adonan berbahan santan, tepung terigu, dan telur dengan suwiran ikan berbumbu. Cita rasanya semakin kaya berkat penggunaan bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, serta sejumlah rempah.
Selain cocok dijadikan camilan keluarga, kreasi kue lumpur ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena menawarkan variasi berbeda dari kue lumpur pada umumnya.
Resep yang dibagikan amel lia melalui Cookpad tersebut menghasilkan sekitar 19 buah kue lumpur asin ikan tuna.
Bahan-Bahan Kue Lumpur Asin
Sebelum mulai memasak, siapkan bahan untuk membuat adonan kue lumpur berikut:
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- 15 sendok makan tepung terigu
- 1 sendok makan tepung beras
- 2 butir telur
- 1 liter santan sedang
- Gula secukupnya
- Garam secukupnya
- Lada secukupnya
- Royco secukupnya
- Kunyit bubuk secukupnya
Bahan pelengkap atau topping:
- Daun bawang
- Daun seledri atau daun sop (opsional)
- Cabai merah besar atau cabai rawit, iris
Bahan suwiran ikan tuna:
- 250 gram ikan tuna utuh
- Kecap manis
- Saus tiram
- Bawang merah
- Bawang putih
- Daun jeruk
- 5 buah tomat
- Lengkuas, digeprek
- Gula merah
- Minyak wijen 1 sendok teh
- Garam dan lada secukupnya
- Gula secukupnya
Cara Membuat Suwiran Tuna Berbumbu
Langkah pertama, bersihkan ikan tuna kemudian lumuri dengan garam, lada, dan sedikit air jeruk nipis.
Masak ikan menggunakan teflon dengan api sedang. Prosesnya menyerupai memanggang steak, yakni ikan dimasak hingga matang tanpa harus digoreng dengan banyak minyak.