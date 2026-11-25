PONTIANAK POST – Kue lumpur umumnya dikenal sebagai jajanan tradisional bercita rasa manis dengan tekstur lembut dan aroma santan. Namun, makanan ini ternyata bisa dikreasikan menjadi sajian gurih dengan tambahan ikan tuna sebagai bahan utama sekaligus topping.

Kue lumpur asin ikan tuna menawarkan perpaduan adonan berbahan santan, tepung terigu, dan telur dengan suwiran ikan berbumbu. Cita rasanya semakin kaya berkat penggunaan bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, serta sejumlah rempah.

Advertisement Selain cocok dijadikan camilan keluarga, kreasi kue lumpur ini juga berpotensi menjadi ide jualan karena menawarkan variasi berbeda dari kue lumpur pada umumnya.

Resep yang dibagikan amel lia melalui Cookpad tersebut menghasilkan sekitar 19 buah kue lumpur asin ikan tuna.

Advertisement Bahan-Bahan Kue Lumpur Asin

Sebelum mulai memasak, siapkan bahan untuk membuat adonan kue lumpur berikut:

15 sendok makan tepung terigu

1 sendok makan tepung beras

2 butir telur

1 liter santan sedang

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Royco secukupnya

Kunyit bubuk secukupnya

Bahan pelengkap atau topping:

Daun bawang

Daun seledri atau daun sop (opsional)

Cabai merah besar atau cabai rawit, iris

Bahan suwiran ikan tuna:

250 gram ikan tuna utuh

Kecap manis

Saus tiram

Bawang merah

Bawang putih

Daun jeruk

5 buah tomat

Lengkuas, digeprek

Gula merah

Minyak wijen 1 sendok teh

Garam dan lada secukupnya

Gula secukupnya

Cara Membuat Suwiran Tuna Berbumbu

Langkah pertama, bersihkan ikan tuna kemudian lumuri dengan garam, lada, dan sedikit air jeruk nipis.

Masak ikan menggunakan teflon dengan api sedang. Prosesnya menyerupai memanggang steak, yakni ikan dimasak hingga matang tanpa harus digoreng dengan banyak minyak.