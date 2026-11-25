PONTIANAK POST – Korket umumnya dikenal sebagai gorengan dengan isian sayuran, bihun, atau daging. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba di rumah, yakni korket dengan isian mie asin, wortel, dan sosis.

Camilan ini menawarkan perpaduan kulit yang renyah dengan isian mie berbumbu gurih. Selain menggunakan bahan yang mudah ditemukan, cara membuatnya juga cukup sederhana karena tidak membutuhkan oven maupun peralatan khusus.

Advertisement Resep korket isi mie asin ini dibagikan DapurMQ melalui Cookpad. Pembuat resep mengungkapkan, keterampilannya membuat korket berasal dari pengalaman membantu sang ibu berjualan ketika masih kecil.

Dalam resep tersebut, mie asin menjadi bahan utama isian yang dipadukan dengan wortel dan potongan sosis. Sementara itu, kulit korket dibuat dari tepung terigu, telur, margarin, dan air.

Advertisement Bahan-Bahan Korket Isi Mie Asin

Untuk membuat korket isi mie asin, berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan.

Bahan isian:

600 gram mie asin

1 buah wortel, iris bentuk korek api

4 siung bawang putih

2 siung bawang merah

1 sendok teh lada putih

3 batang sosis, potong kotak kecil

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Bahan kulit:

600 gram tepung terigu protein sedang

½ bungkus margarin sachet, cairkan

1 butir telur

Sejumput garam

Air secukupnya

Bahan lainnya:

- 500 ml minyak goreng untuk menggoreng