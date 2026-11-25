PONTIANAK POST – Semar mendem menjadi salah satu camilan tradisional yang menarik untuk dicoba di rumah. Kudapan berbahan dasar beras ketan ini memiliki perpaduan rasa gurih dari santan dan isian ayam suwir berbumbu. Keunikannya terletak pada balutan kulit dadar yang lembut dengan kombinasi dua warna.

Berbeda dari lemper yang umumnya dibungkus daun pisang, semar mendem disajikan dengan lapisan dadar berbahan telur dan tepung terigu. Perpaduan ketan pulen, ayam berbumbu, serta kulit dadar membuat camilan ini cocok disajikan sebagai hidangan keluarga maupun sajian untuk acara istimewa.

Advertisement Resep Semar Mendem yang dipublikasikan Dapur Umami menggunakan santan, serai, daun salam, dan saus tiram untuk menghasilkan cita rasa gurih. Resep kreasi Nuqtoh Nuqi M, pemenang favorit Tantangan Merdeka, ini membutuhkan waktu memasak sekitar 60 menit dengan hasil dua porsi.

Ketan Dimasak dengan Santan dan Rempah

Advertisement Untuk membuat semar mendem, bahan utama yang perlu disiapkan adalah 200 gram beras ketan yang sudah dicuci dan direndam selama dua jam, satu lembar daun salam, satu batang serai yang digeprek, satu sendok makan garam, 100 mililiter santan, dan setengah butir kelapa.

Ketan menjadi bagian penting karena teksturnya harus pulen dan gurih agar mudah dibentuk saat diberi isian.

Ayam Suwir Menjadi Isian

Bahan isian terdiri dari 200 gram dada ayam yang sudah direbus dan disuwir kecil, satu lembar daun salam, setengah sendok teh gula pasir, 150 mililiter santan, enam sendok makan saus tiram, serta minyak goreng secukupnya.

Ayam suwir dimasak bersama bumbu hingga santan meresap dan menghasilkan tekstur yang tidak terlalu basah.

Kulit Dadar Dibuat Dua Warna

Keunikan semar mendem ini juga terlihat dari kulit dadarnya. Bahan yang diperlukan terdiri dari empat butir telur, 250 gram tepung terigu, garam, delapan sendok makan perasan paprika, 600 mililiter santan, dan 150 gram mentega cair.

Adonan kulit dibagi menjadi dua bagian. Adonan pertama dibuat tanpa pewarna, sedangkan adonan kedua diberi perasan paprika untuk menghasilkan warna merah alami.