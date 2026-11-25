PONTIANAK POST – Bitterballen bisa menjadi pilihan camilan gurih untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Kudapan khas Belanda ini memiliki bentuk bulat dengan lapisan luar renyah, sementara bagian dalamnya lembut, creamy, dan berisi daging sapi cincang serta keju mozzarella yang meleleh saat digigit.

Sekilas, bitterballen memang menyerupai kroket. Namun, camilan ini memiliki tekstur isian yang lebih lembut karena menggunakan campuran susu, mentega, dan tepung terigu. Balutan tepung roti membuat bagian luarnya renyah setelah digoreng hingga berwarna cokelat keemasan.

Advertisement Resep Bitterballen ala Masako® yang dipublikasikan Dapur Umami ini dapat dibuat dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 60 menit dan menghasilkan enam porsi.

Daging Sapi dan Mozzarella Jadi Isian Utama

Advertisement Bahan utama yang perlu disiapkan adalah 400 gram daging sapi cincang, satu buah bawang bombay yang dicincang, tiga siung bawang putih, serta 70 gram keju mozzarella parut.

Siapkan pula dua sendok makan mentega, 200 gram tepung terigu protein rendah, 500 mililiter susu cair UHT full cream, satu sendok teh Masako® Rasa Sapi, seperempat sendok teh biji pala bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada putih bubuk.

Untuk bahan pelapis, sediakan dua butir telur, 150 gram tepung roti, dan 500 mililiter minyak goreng.

Perpaduan daging sapi, susu, mentega, dan mozzarella menghasilkan isian yang gurih sekaligus lembut. Keju mozzarella juga memberikan sensasi lumer ketika bitterballen disantap dalam keadaan hangat.

Cara Membuat Adonan Bitterballen

Langkah pertama, panaskan wajan antilengket dan lelehkan mentega. Masukkan bawang bombay serta bawang putih, kemudian tumis hingga harum dan layu.

Tambahkan daging sapi cincang. Masak sampai daging berubah warna, lalu masukkan tepung terigu. Aduk hingga tercampur rata dan masak menggunakan api kecil sampai tepung matang.