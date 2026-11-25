PONTIANAK POST – Ingin mencoba camilan khas Jepang tanpa harus pergi ke restoran? Okonomiyaki bisa menjadi pilihan untuk dibuat sendiri di rumah. Hidangan berbentuk pancake gurih ini memadukan kol, daun bawang, dan telur dengan lapisan luar yang renyah serta bagian dalam yang lembut.

Menariknya, membuat okonomiyaki tidak selalu membutuhkan tepung khusus. Sajiku Tepung Bakwan Crispy dapat dimanfaatkan sebagai bahan adonan sehingga proses memasaknya lebih praktis.

Advertisement Resep Okonomiyaki yang dibagikan Dapur Umami ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan. Waktu memasaknya sekitar 30 menit dengan hasil empat porsi.

Okonomiyaki sendiri merupakan makanan khas Jepang. Namanya berasal dari kata okonomi yang berarti sesuai selera atau pilihan, serta yaki yang berarti dipanggang atau digoreng.

Advertisement Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dengan tambahan saus teriyaki, mayones, dan katsuobushi sebagai pelengkap. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa manis, gurih, dan creamy yang membuat okonomiyaki cocok disajikan sebagai camilan maupun menu santai bersama keluarga.

Bahan-Bahan Membuat Okonomiyaki

Untuk membuat empat porsi okonomiyaki, siapkan bahan-bahan berikut:

150 gram kol.

1 batang daun bawang.

100 gram Sajiku Tepung Bakwan Crispy.

100 gram air.

2 butir telur.

100 mililiter minyak goreng.

Sementara itu, bahan pelengkap yang perlu disiapkan adalah:

20 mililiter SAORI Saus Teriyaki.

100 gram Mayumi Original.

25 gram katsuobushi.

Katsuobushi merupakan serutan ikan bonito kering yang lazim digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan Jepang. Bahan ini memberikan aroma dan cita rasa khas pada okonomiyaki.

Cara Membuat Okonomiyaki Jepang

Langkah pertama, potong kol dan daun bawang hingga berukuran kecil. Sisihkan kedua bahan tersebut.