PONTIANAK POST – Cireng selama ini dikenal sebagai camilan khas Sunda berbahan tepung tapioka yang memiliki tekstur kenyal dan renyah setelah digoreng. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba di rumah, yakni cireng kuah keju dengan siraman saus creamy bercita rasa gurih dan sedikit pedas.

Berbeda dari cireng yang biasanya disajikan bersama sambal rujak atau saus kacang, kreasi ini menggunakan kuah keju berbahan susu cair, bubuk keju, dan krimer. Perpaduan tersebut menghadirkan sensasi rasa gurih dengan tekstur saus yang lembut.

Advertisement Resep Cireng Kuah Keju yang dibagikan Dapur Umami ini menggunakan bahan sederhana. Waktu memasaknya sekitar 35 menit dengan hasil empat porsi.

Adonan Cireng Menggunakan Tepung Tapioka

Advertisement Bahan utama untuk membuat cireng terdiri dari 250 gram tepung tapioka, 70 gram tepung terigu, dua batang daun bawang yang sudah diiris, satu siung bawang putih yang dihaluskan, satu sendok teh garam, satu sendok teh Masako® Rasa Ayam, dan 250 mililiter air dingin.

Selain itu, siapkan 100 gram tepung tapioka kering untuk baluran serta 500 mililiter minyak goreng.

Penggunaan tepung tapioka menjadi kunci tekstur cireng yang kenyal di bagian dalam. Sementara itu, baluran tepung tapioka kering membantu menghasilkan permukaan yang lebih renyah setelah digoreng.

Bahan Saus Keju Creamy

Daya tarik camilan ini terletak pada kuah kejunya. Bahan yang diperlukan meliputi tiga sendok makan bubuk keju, dua sendok makan bubuk krimer, 150 mililiter susu cair, dan 100 mililiter air.

Untuk memperkuat rasa, siapkan seperempat sendok teh Masako® Rasa Ayam, setengah sendok teh garam, satu sendok teh gula, serta satu sendok teh bubuk cabai.