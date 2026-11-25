PONTIANAK POST – Roti tawar tidak hanya bisa disajikan dengan selai atau dijadikan roti bakar. Dengan tambahan udang dan bumbu pilihan, bahan sederhana ini dapat diolah menjadi camilan gurih yang renyah di luar dan lembut di bagian isi.

Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah roti udang goreng. Menu ini memadukan udang kupas, wortel, dan daun bawang yang dihaluskan bersama bumbu, kemudian dioleskan di atas roti tawar sebelum digoreng hingga berwarna kecokelatan.

Advertisement Resep yang dibagikan Dapur Umami ini dapat dibuat dalam waktu sekitar 30 menit untuk lima porsi. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan sehingga cocok menjadi pilihan camilan keluarga maupun sajian saat berkumpul.

Bahan Roti Udang

Advertisement Untuk membuat roti udang, siapkan bahan-bahan berikut:

5 lembar roti tawar

200 gram udang kupas

2 batang daun bawang, iris tipis

50 gram wortel, potong kotak kecil

1 sendok makan tepung maizena

1 butir telur

1½ sendok teh garam

1 sendok makan gula pasir

½ sendok teh AJI-NO-MOTO

1 sendok makan SAORI Saus Tiram

1 sendok makan minyak wijen

500 mililiter minyak goreng

Sementara itu, siapkan satu bungkus Mayumi Pedas ukuran 100 gram sebagai saus cocol.

Cara Membuat Roti Udang Goreng

Langkah pertama, masukkan udang kupas, telur, Saus Tiram, micin, garam, gula pasir, minyak wijen, dan tepung maizena ke dalam chopper. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi adonan lembut.

Pindahkan adonan udang ke dalam wadah. Tambahkan wortel yang sudah dipotong kecil dan irisan daun bawang. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

Selanjutnya, siapkan lembaran roti tawar. Ambil sekitar tiga sendok makan adonan udang, kemudian ratakan di atas permukaan roti.

Panaskan minyak dalam wajan. Setelah cukup panas, goreng roti hingga matang dan permukaannya berwarna kecokelatan.