PONTIANAK POST – Cireng menjadi salah satu camilan berbahan tepung tapioka yang mudah dikreasikan dengan berbagai isian. Salah satu variasinya adalah cireng isi ayam suwir pedas yang menawarkan perpaduan kulit kenyal dan isian ayam berbumbu.

Resep ini menggunakan 500 gram dada ayam yang direbus, kemudian disuwir dan dimasak bersama bumbu halus, daun salam, serta daun jeruk. Adonan kulit dibuat menggunakan teknik biang dengan campuran tepung terigu dan tepung tapioka.

Advertisement Dalam resep yang dibagikan Mena Andriana melalui Cookpad, takaran bahan tersebut dapat menghasilkan sekitar 20 buah cireng dengan waktu pembuatan kurang lebih 90 menit.

Ada pula teknik khusus untuk membuat kulit cireng tidak mudah alot setelah dingin, yakni menambahkan minyak ke dalam adonan biang.

Advertisement Bahan Isian Ayam Suwir Pedas

Untuk membuat sekitar 20 buah cireng, berikut bahan isian yang perlu disiapkan:

500 gram dada ayam, direbus dan disuwir

2 lembar daun salam

15 lembar daun jeruk, iris

150 mililiter air

1,5 sendok teh garam atau secukupnya

1,5 sendok teh kaldu bubuk

1,5 sendok makan gula merah

Bumbu halus:

8 siung bawang merah

5 siung bawang putih

15 buah cabai kering

15 buah cabai rawit atau sesuai selera

Bahan Kulit Cireng

Kulit cireng dibuat dari dua bagian adonan, yaitu biang dan campuran tepung.

Bahan biang:

125 gram tepung terigu

2 sendok makan tepung tapioka

3 sendok makan minyak

250 mililiter air mendidih

Bahan campuran kulit: