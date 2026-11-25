PONTIANAK POST – Cireng tidak selalu harus diisi ayam atau daging. Ikan tongkol pindang juga bisa diolah menjadi isian camilan berbahan tepung tapioka ini. Perpaduan ikan suwir, cabai, dan bumbu rempah menghasilkan cireng isi dengan cita rasa gurih dan pedas.

Selain memanfaatkan ikan pindang yang tersedia di rumah, resep ini menggunakan wortel, bawang bombai, serta daun bawang untuk memperkaya rasa dan tekstur isian.

Advertisement Resep Cireng Isi Ikan Tongkol yang dibagikan Nyonya Cimit-Cimit melalui Cookpad ini membutuhkan waktu sekitar satu jam. Takaran bahan yang digunakan dapat disajikan untuk empat hingga lima orang.

Bahan Isian Ikan Tongkol

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat isian cireng:

250 gram ikan tongkol pindang

1 buah wortel

2 siung bawang putih

2 siung bawang merah

Bawang bombai secukupnya

Daun bawang secukupnya

Cabai rawit secukupnya

1 sendok makan merica

Garam secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Bahan Kulit Cireng

Untuk membuat kulit cireng, siapkan:

250 gram tepung tapioka

100 gram tepung terigu

1/2 sendok teh garam

1 sendok makan merica

1/2 sendok makan kaldu bubuk

Air mendidih secukupnya

Cara Membuat Isian Tongkol Pedas

Pertama, suwir ikan tongkol pindang menjadi bagian kecil, kemudian sisihkan. Kupas dan cuci bersih wortel, bawang putih, bawang merah, bawang bombai, cabai rawit, serta daun bawang.

Potong wortel dan bawang bombai berbentuk dadu kecil. Iris tipis daun bawang. Sementara itu, haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum, kemudian tambahkan sedikit air dan masak sampai mendidih.