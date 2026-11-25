Cireng Isi Keju Lumer Bisa Dibuat 21 Buah, Ini Resep Kulit Kenyal dan Empuk
PONTIANAK POST – Cireng isi keju lumer bisa menjadi pilihan camilan rumahan bagi pencinta makanan gurih dan bertekstur kenyal. Berbeda dari cireng biasa yang hanya mengandalkan rasa tepung tapioka berbumbu, camilan ini memiliki isian keju oles yang lembut dan creamy.
Resep ini menggunakan kombinasi tepung tapioka dan tepung terigu untuk menghasilkan kulit cireng yang kenyal, tetapi tidak alot saat digigit. Sementara bagian dalamnya diisi keju oles dalam jumlah sesuai selera.
Dalam resep yang dibagikan Kaivan Mom melalui Cookpad, bahan-bahan tersebut dapat menghasilkan sekitar 21 buah cireng dengan waktu pembuatan sekitar 60 menit.
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Bahan Cireng Isi Keju
Untuk membuat sekitar 21 buah cireng, siapkan bahan-bahan berikut:
- 250 gram tepung tapioka
- 175 gram tepung terigu
- 350 mililiter air mendidih
- 1 sendok teh bawang putih bubuk
- 1 sendok teh garam
- 1 sendok teh kaldu ayam bubuk
Bahan isian:
- 2 bungkus keju oles atau keju spread
Cara Membuat Adonan Cireng
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Langkah pertama, siapkan seluruh bahan dan didihkan air. Masukkan bawang putih bubuk, garam, dan kaldu ayam bubuk ke dalam air panas, kemudian aduk hingga tercampur.
Tuangkan air panas tersebut secara bertahap ke dalam tepung terigu. Aduk sampai rata dan adonan menggumpal. Setelah itu, diamkan hingga adonan dingin.
Jika sudah dingin, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Uleni sampai adonan tercampur rata, halus, dan kalis.
Isi dengan Keju Spread
Siapkan alas kerja, kemudian gilas adonan hingga pipih. Potong sesuai ukuran cetakan yang digunakan.
Letakkan potongan adonan di atas cetakan, kemudian tambahkan keju spread di bagian tengah. Banyaknya isian dapat disesuaikan dengan selera.
Tutup cetakan, tekan, lalu tarik perlahan sisa adonan agar bagian tepinya tertutup rapat. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh adonan habis.
Sebelum digoreng, baluri setiap sisi cireng dengan tepung tapioka agar tidak saling menempel.
Goreng dengan Api Sedang Cenderung Kecil
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Teknik menggoreng perlu diperhatikan agar cireng matang merata. Siapkan minyak dalam wajan, tetapi jangan menunggu sampai terlalu panas.
Masukkan cireng ketika minyak masih belum terlalu panas. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sambil sesekali dibolak-balik hingga permukaannya berwarna kecokelatan.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Cireng isi keju lumer siap dinikmati selagi hangat.
Kulit cireng yang kenyal dan empuk berpadu dengan isian keju yang lembut. Camilan ini cocok disajikan untuk teman bersantai bersama keluarga atau sebagai variasi jajanan rumahan.