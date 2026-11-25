Cireng dan Seblak Jadi Satu! Ini Resep Cireng Sayur Isi Kol yang Bikin Penasaran
PONTIANAK POST – Cireng dan seblak merupakan dua jajanan yang memiliki banyak penggemar. Bagaimana jika keduanya digabungkan dalam satu camilan? Cireng sayur isi seblak kol bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan gurih dan pedas yang ingin mencoba kreasi berbeda.
Keunikan resep ini terletak pada kulit cireng yang menggunakan pokcoy atau pakcoy. Sayuran tersebut dihaluskan bersama air, kemudian dicampurkan ke dalam adonan tepung. Hasilnya, kulit cireng memiliki warna hijau alami.
Sementara itu, bagian dalamnya diisi seblak berbahan kol dan telur yang dimasak bersama bawang putih, cabai, kencur, kemiri, serta terasi. Perpaduan tersebut menghadirkan cita rasa pedas dan gurih khas seblak dalam balutan cireng.
Resep Cireng Sayur Isi Seblak Kol yang dibagikan Binti Sae melalui Cookpad ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan dapat menghasilkan 10–15 porsi.
Baca Juga: Resep Cireng Mini Chef Devina Hermawan, Garing di Luar Kenyal di Dalam, Sausnya Bikin Nagih
Bahan Kulit Cireng Pokcoy
Untuk membuat kulit cireng, siapkan bahan-bahan berikut:
- 150 gram tepung terigu protein sedang
- 150 gram tepung tapioka
- 4 lembar daun pokcoy
- 150 mililiter air
- Garam halus secukupnya
- Kaldu jamur secukupnya
Bahan Isian Seblak Kol
Isian cireng menggunakan bahan-bahan berikut:
- 250 gram kol
- 1 butir telur
- 1 sendok makan tepung maizena
- 3 siung bawang putih ukuran besar
- 3 buah cabai merah besar
- 5 buah cabai rawit merah atau sesuai selera
- 1 ruas kelingking kencur
- ½ butir kemiri
- ½ ruas kelingking terasi
- Garam secukupnya
- Kaldu jamur secukupnya
- Gula pasir secukupnya
Cara Membuat Isian Seblak Kol
Langkah pertama, cuci bersih kol, kemudian rajang kasar. Kocok telur dan masak menjadi telur orak-arik. Sisihkan kedua bahan tersebut.
Haluskan bawang putih, kencur, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan terasi. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga matang dan harum.
Masukkan kol, kemudian aduk sampai layu. Tambahkan telur orak-arik, garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.