PONTIANAK POST – Cireng dan seblak merupakan dua jajanan yang memiliki banyak penggemar. Bagaimana jika keduanya digabungkan dalam satu camilan? Cireng sayur isi seblak kol bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan gurih dan pedas yang ingin mencoba kreasi berbeda.

Keunikan resep ini terletak pada kulit cireng yang menggunakan pokcoy atau pakcoy. Sayuran tersebut dihaluskan bersama air, kemudian dicampurkan ke dalam adonan tepung. Hasilnya, kulit cireng memiliki warna hijau alami.

Advertisement Sementara itu, bagian dalamnya diisi seblak berbahan kol dan telur yang dimasak bersama bawang putih, cabai, kencur, kemiri, serta terasi. Perpaduan tersebut menghadirkan cita rasa pedas dan gurih khas seblak dalam balutan cireng.

Resep Cireng Sayur Isi Seblak Kol yang dibagikan Binti Sae melalui Cookpad ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan dapat menghasilkan 10–15 porsi.

Advertisement Bahan Kulit Cireng Pokcoy

Untuk membuat kulit cireng, siapkan bahan-bahan berikut:

150 gram tepung terigu protein sedang

150 gram tepung tapioka

4 lembar daun pokcoy

150 mililiter air

Garam halus secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Bahan Isian Seblak Kol

Isian cireng menggunakan bahan-bahan berikut:

250 gram kol

1 butir telur

1 sendok makan tepung maizena

3 siung bawang putih ukuran besar

3 buah cabai merah besar

5 buah cabai rawit merah atau sesuai selera

1 ruas kelingking kencur

½ butir kemiri

½ ruas kelingking terasi

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Gula pasir secukupnya

Cara Membuat Isian Seblak Kol

Langkah pertama, cuci bersih kol, kemudian rajang kasar. Kocok telur dan masak menjadi telur orak-arik. Sisihkan kedua bahan tersebut.

Haluskan bawang putih, kencur, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan terasi. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga matang dan harum.

Masukkan kol, kemudian aduk sampai layu. Tambahkan telur orak-arik, garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.