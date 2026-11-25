PONTIANAK POST – Tahu goreng bisa diolah menjadi camilan yang lebih menarik dengan tambahan adonan aci atau cireng. Perpaduan tahu pong yang renyah dan isian tepung tapioka yang lembut menghasilkan tahu cireng, jajanan sederhana yang cocok dinikmati bersama saus atau sambal.

Tahu cireng juga dikenal sebagai tahu aci. Camilan ini dibuat dengan memasukkan adonan tepung berbumbu ke dalam tahu pong yang telah dibelah. Setelah digoreng, bagian luarnya terasa renyah, sedangkan isian acinya mengembang dan memiliki tekstur kenyal.

Advertisement Resep yang dibagikan Mba’Oppie_Kitchen melalui Cookpad ini cukup praktis. Dengan waktu pembuatan sekitar 30 menit, bahan-bahan yang digunakan dapat menghasilkan sekitar 20 buah tahu cireng.

Bahan Tahu Cireng

Advertisement Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan:

10 buah tahu pong

100 gram tepung tapioka

50 gram tepung terigu

½ sendok teh garam

½ sendok teh kaldu bubuk

¼ sendok teh lada bubuk

1 sendok teh bawang putih bubuk atau 1 siung bawang putih yang dihaluskan

250 mililiter air panas mendidih

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Adonan Aci

Langkah pertama, campurkan tepung tapioka dan tepung terigu dalam wadah. Tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, serta bawang putih bubuk.

Tuangkan air panas mendidih ke dalam campuran tepung. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan adonan menggumpal.

Pastikan air benar-benar mendidih agar adonan dapat menyatu dengan baik. Aduk sampai teksturnya cukup padat untuk dijadikan isian tahu.

Isi Tahu Pong dengan Adonan Cireng

Siapkan tahu pong, kemudian potong secara menyerong hingga membentuk segitiga. Buat ruang pada bagian dalam tahu untuk memasukkan adonan aci.

Ambil adonan tepung secukupnya, lalu masukkan ke dalam tahu. Ratakan dan tekan perlahan agar isian menempati bagian dalam tahu.