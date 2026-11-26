PONTIANAK POST – Pempek menjadi salah satu kuliner berbahan dasar ikan yang banyak digemari karena teksturnya kenyal dan cita rasanya gurih. Makanan khas Palembang, Sumatera Selatan, ini semakin nikmat ketika disajikan bersama kuah cuko yang memadukan rasa manis, asam, dan pedas.

Pempek juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan ikan tenggiri sebagai bahan utama. Adonan dasarnya dapat dibentuk menjadi beberapa jenis, di antaranya pempek lenjer dan kapal selam yang memiliki isian telur.

Advertisement Berdasarkan resep yang dimuat Indonesia Kaya, pembuatan pempek membutuhkan daging ikan tenggiri, tepung terigu, tepung kanji, garam, dan telur. Sementara itu, kuah cuko dibuat menggunakan gula merah, asam jawa, cabai, bawang putih, serta ebi.

Bahan-Bahan Membuat Pempek

Advertisement Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat pempek ikan tenggiri:

25 gram tepung terigu serbaguna

200 mililiter air

500 gram daging ikan tenggiri, haluskan

2 sendok teh garam

250 gram tepung kanji

4 butir telur

Minyak goreng secukupnya

Bahan Membuat Kuah Cuko

1 liter air

60 gram asam jawa

250 gram gula merah, sisir halus

75 gram gula pasir

2 sendok makan ebi, sangrai dan haluskan

2 sendok makan cuka masak

Bumbu yang dihaluskan:

10 buah cabai rawit merah

4 siung bawang putih

2 sendok makan tongcai

1 sendok teh garam

Bahan Pelengkap

Mi kuning secukupnya, seduh dengan air panas

Timun secukupnya, potong dadu

Cara Membuat Kuah Cuko

Langkah pertama adalah membuat kuah cuko sebagai pelengkap pempek.

Masukkan air, asam jawa, gula merah, gula pasir, ebi, dan cuka masak ke dalam panci. Tambahkan bumbu halus yang terdiri dari cabai rawit, bawang putih, tongcai, dan garam. Masak menggunakan api besar hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan lanjutkan memasak hingga bumbu mengeluarkan aroma harum. Angkat kuah cuko, kemudian biarkan hingga dingin.

Cara Membuat Adonan Pempek

Setelah kuah cuko selesai dibuat, lanjutkan dengan menyiapkan adonan pempek.

Campurkan tepung terigu dan air ke dalam panci. Aduk hingga tidak menggumpal dan teksturnya licin. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga adonan mengental. Angkat dan biarkan adonan tepung tersebut dingin. Masukkan campuran tepung ke dalam wadah besar, kemudian tambahkan daging ikan tenggiri yang telah dihaluskan dan garam. Uleni hingga tercampur rata. Masukkan tepung kanji secara bertahap sambil terus diaduk menggunakan tangan hingga seluruh bahan tercampur. Bagi adonan menjadi delapan bagian.

Cara Membentuk, Merebus, dan Menyajikan Pempek

Bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk dibuat menjadi pempek lenjer dan kapal selam. Untuk pempek lenjer, lumuri tangan dengan tepung kanji agar tidak lengket, kemudian bentuk adonan menjadi silinder panjang. Sementara itu, untuk pempek kapal selam, bentuk adonan menyerupai kantung, masukkan satu butir telur, lalu tutup rapat agar isian tidak keluar saat direbus.